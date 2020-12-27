Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

F. Jonatan recebe 3º cartão amarelo e desfalca Santos em clássico

A partida contra o São Paulo será disputada somente no próximo dia 10 de janeiro, no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. Wagner Leonardo deve substituir o camisa 3...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2020 às 20:53

Publicado em 27 de Dezembro de 2020 às 20:53

Crédito: Felipe Jonatan domina a bola em Santos 1x1 Ceará (Ivan Storti/Santos
O lateral-esquerdo Felipe Jonatan recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Santos com o Ceará, em 1 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele está fora do clássico contra o São Paulo.
A partida contra o rival será disputada somente no próximo dia 10 de janeiro, no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com a ausência do camisa 3, o zagueiro Wagner Leonardo deve ser o substituto no setor.
A advertência aconteceu aos 41 minutos da segunda etapa após o gol anulado de Arthur Gomes. Com a correção do VAR, Felipe Jonatan reclamou veementemente com a arbitragem e recebeu o cartão amarelo.
O empate com o Ceará fez o Santos terminar 2020 na oitava colocação do Brasileirão, com 39 pontos. O primeiro compromisso do ano que vem será a primeira partida da semifinal contra o Boca Juniors, da Argentina, na La Bombonera, no dia 6 de janeiro.
>> VEJA A TABELA DO BRASILEIRÃO SÉRIE A

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Chuva de 180 mm alaga bairros e deixa estragos em Mucurici
Imagem de destaque
Turismo rural cresce no Brasil e Ruraltur 2026 coloca ES em destaque
Imagem de destaque
Evento gratuito em Cachoeiro homenageia legado de Luz del Fuego

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados