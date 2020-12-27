F. Jonatan recebe 3º cartão amarelo e desfalca Santos em clássico

Crédito: Felipe Jonatan domina a bola em Santos 1x1 Ceará (Ivan Storti/Santos

O lateral-esquerdo Felipe Jonatan recebeu o terceiro cartão amarelo no empate do Santos com o Ceará, em 1 a 1, neste domingo, na Vila Belmiro, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. Sendo assim, ele está fora do clássico contra o São Paulo.

A partida contra o rival será disputada somente no próximo dia 10 de janeiro, no Morumbi, pela 28ª rodada do Brasileirão. Com a ausência do camisa 3, o zagueiro Wagner Leonardo deve ser o substituto no setor.

A advertência aconteceu aos 41 minutos da segunda etapa após o gol anulado de Arthur Gomes. Com a correção do VAR, Felipe Jonatan reclamou veementemente com a arbitragem e recebeu o cartão amarelo.

O empate com o Ceará fez o Santos terminar 2020 na oitava colocação do Brasileirão, com 39 pontos. O primeiro compromisso do ano que vem será a primeira partida da semifinal contra o Boca Juniors, da Argentina, na La Bombonera, no dia 6 de janeiro.