Ezequiel seguirá na Chape, pelo menos, até o fim da Série B

Crédito: Márcio Cunha/ACF

Uma das duas alternativas no elenco da Chapecoense para o técnico Umberto Louzer quando o assunto é a lateral direita, o clube tratou de assegurar a continuidade de Ezequiel na continuidade da temporada onde a Série B do Brasileirão será o único foco.

Através do site oficial, a Chape tornou oficial o acordo com o atleta que chegou no início do ano proveniente do Bahia agora válido até janeiro de 2021.

Aos 27 anos de idade, Ezequiel atua justamente pela equipe na qual ganhou projeção ainda em 2011, passando na sequência por Criciúma (clube onde hoje joga seu irmão mais novo, o meia Eduardo), Braga-POR, Cruzeiro e Fluminense além do já citado Bahia.