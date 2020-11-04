Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Ezequiel seguirá na Chape, pelo menos, até o fim da Série B

Lateral bastante acionado no período pós-paralisação forçada renovou seu acordo até janeiro de 2021...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 nov 2020 às 12:07

Publicado em 04 de Novembro de 2020 às 12:07

Crédito: Márcio Cunha/ACF
Uma das duas alternativas no elenco da Chapecoense para o técnico Umberto Louzer quando o assunto é a lateral direita, o clube tratou de assegurar a continuidade de Ezequiel na continuidade da temporada onde a Série B do Brasileirão será o único foco.
Através do site oficial, a Chape tornou oficial o acordo com o atleta que chegou no início do ano proveniente do Bahia agora válido até janeiro de 2021.
Aos 27 anos de idade, Ezequiel atua justamente pela equipe na qual ganhou projeção ainda em 2011, passando na sequência por Criciúma (clube onde hoje joga seu irmão mais novo, o meia Eduardo), Braga-POR, Cruzeiro e Fluminense além do já citado Bahia.
Na temporada, Ezequiel fez 16 partidas pelo Verdão do Oeste, mas não chegou a balançar as redes.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chapecoense
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 11/04/2026
Penha o nome da devoção
Info: Penha o nome da devoção
Imagem de destaque
Justiça do Trabalho decide que motorista de aplicativo tem direitos pela CLT

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados