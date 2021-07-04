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Explosivo, Diniz desfalcará o Santos pela segunda vez por suspensão

Treinador, que levou terceiro amarelo contra o América-MG, no sábado, já havia sido expulso em jogo contra o Boca Juniors, pela Libertadores da América...

Publicado em 04 de Julho de 2021 às 20:00

LanceNet

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Publicado em 

04 jul 2021 às 20:00
Crédito: Fernando Diniz já terá que cumprir segunda suspensão em pouco tempo no Santos (Ivan Storti/Santos FC
É comum nos jogos do Santos, principalmente neste momento de pandemia, onde não há torcida e os sons no estádio ficam mais nítidos, o treinador santista, Fernando Diniz, gritar o tempo inteiro. O bordão "movimenta" caiu na boca da torcida, e chama a atenção pelo jeito agitado de trabalhar.Apesar das brincadeiras, o treinador vai enfrentar, em pouco tempo no Santos, sua segunda suspensão. A primeira aconteceu no duelo contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, em sua estreia. O treinador se desentendeu com o comandante do Boca, Miguel Angel Russo, e ambos foram retirados da partida.Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe não vai contar com Diniz na partida contra o contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico havia recebido cartões contra Ceará e Grêmio, e, após o terceiro na partida deste sábado, está suspenso.
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O treinador, porém, não gostou do cartão, e comentou sobre sua ausência na próxima partida.
"Não teve critério nenhum da arbitragem nas falta. O acréscimo de seis minutos. Foi dar seis minutos, que é conveniente para todo mundo. O punido é o clube, o técnico que toma o cartão amarelo. Pra quem quer jogar? Tem punição. Para quem não quer? Fica tudo ok", disse o treinador.
No duelo contra o Furacão, o seu auxiliar Márcio Araújo deve comandar o Alvinegro que também não conta com Pará, suspenso.

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