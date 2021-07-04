Explosivo, Diniz desfalcará o Santos pela segunda vez por suspensão

É comum nos jogos do Santos, principalmente neste momento de pandemia, onde não há torcida e os sons no estádio ficam mais nítidos, o treinador santista, Fernando Diniz, gritar o tempo inteiro. O bordão "movimenta" caiu na boca da torcida, e chama a atenção pelo jeito agitado de trabalhar.Apesar das brincadeiras, o treinador vai enfrentar, em pouco tempo no Santos, sua segunda suspensão. A primeira aconteceu no duelo contra o Boca Juniors, na Vila Belmiro, em sua estreia. O treinador se desentendeu com o comandante do Boca, Miguel Angel Russo, e ambos foram retirados da partida.Agora, pelo Campeonato Brasileiro, o Peixe não vai contar com Diniz na partida contra o contra o Athletico-PR, na próxima terça-feira (6), pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico havia recebido cartões contra Ceará e Grêmio, e, após o terceiro na partida deste sábado, está suspenso.