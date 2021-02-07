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Experiente, Luiz Adriano já foi decisivo em semifinal de Mundial

Aos 19 anos, atacante foi responsável pelo gol que garantiu o Internacional na decisão da Copa do Mundo de Clubes de 2006...
LanceNet

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Publicado em 

07 fev 2021 às 10:00

Publicado em 07 de Fevereiro de 2021 às 10:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
Neste domingo (7), às 15 horas (de Brasília), diante do Tigres-MEX, grande parte do elenco do Palmeiras fará sua estreia em mundiais. Por outro lado, um dos jogadores mais experientes, Luiz Adriano, tentará repetir o feito da semifinal da Copa do Mundo de Clubes de 2006.
Aos 19 anos, quando defendia o Internacional e estava sob o comando de Abel Braga, o centroavante do Verdão foi à rede no segundo tempo para garantir a vitória sobre o Al-Ahly.
Direto de Doha, no Catar, em entrevista concedida à TV Palmeiras, o atacante de 33 anos relembrou um dos momentos mais marcantes da sua carreira.- Foi minha estreia como profissional numa competição Internacional. Estava muito feliz, porque eu era um dos jogadores mais jovens do grupo junto com o Pato, já que tínhamos vindo da base. Então para mim foi um momento muito especial ter feito aquele gol e levar o Mundial para a final, que era o nosso sonho - falou, acrescentando a respeito da reação do seu pai.
- Ele comprou todos os jornais em Porto Alegre e mandava fotos, então para mim foi muito especial poder ajudar com um gol na semifinal, que foi o mais importante - completou.
Questionado a respeito de como pretende lidar com a ansiedade antes da semifinal contra o Tigres, o camisa 10 do Verdão destacou a importância de já ter vivido um momento como esse.
- Eu era um jogador muito jovem que não esperava entrar naquela partida, mas acabei entrando. Aquele Luiz Adriano de 2006 entrou tranquilo, sabendo o que tinha de fazer e, com a qualidade que teve, soube fazer uma boa partida e acabou fazendo o gol - finalizou.
Com transmissão da Globo e SporTV, o Palmeiras encara a equipe mexicana neste domingo (07), às 15 horas (de Brasília), no Estádio Education City.

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