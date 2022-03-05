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Expectativa por chegada Luís Castro ao Botafogo tem repercussão em site português

'A Bola' detalha desempenho do atual treinador no comando do Al-Duhail, além do fato de Luís Castro estar prestes a se tornar mais um treinador luso no Brasil...

Publicado em 05 de Março de 2022 às 18:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 mar 2022 às 18:56
O fato de Luís Castro já ter um período de previsão estabelecida para iniciar oficialmente seu ciclo ao Botafogo teve eco na imprensa portuguesa. O site "A Bola" destacou o acordo do Alvinegro para que o treinador chegue em até duas semanas, a fim de que espere o encerramento da Copa do Emir no Al-Duhail. O torneio chega ao fim em 18 de março. A equipe disputará as quartas de final contra o Al-Saiylia neste domingo (5). Já na principal competição local, a equipe não tem mais chances de disputar o título mas já está no pelotão classificado para a Champions League da Ásia.
"A Bola" destacou o fato de Luís Castro estar prestes a se tornar o quarto treinador português no Campeonato Brasileiro nesta temporada. Abel Ferreira,, do Palmeiras, Vítor Pereira, do Corinthians e Paulo Sousa, do Flamengo, são os outros.
Crédito: Foto:Reprodução/ABola

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