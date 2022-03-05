Expectativa por chegada Luís Castro ao Botafogo tem repercussão em site português

O fato de Luís Castro já ter um período de previsão estabelecida para iniciar oficialmente seu ciclo ao Botafogo teve eco na imprensa portuguesa. O site "A Bola" destacou o acordo do Alvinegro para que o treinador chegue em até duas semanas, a fim de que espere o encerramento da Copa do Emir no Al-Duhail. O torneio chega ao fim em 18 de março. A equipe disputará as quartas de final contra o Al-Saiylia neste domingo (5). Já na principal competição local, a equipe não tem mais chances de disputar o título mas já está no pelotão classificado para a Champions League da Ásia.