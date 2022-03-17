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Executivos da 777 Partners conhecem o CT do Vasco: 'Vamos aproveitar a visita para começar a ampliação'

Josh Wander e outros integrantes da empresa que está em vias de adquirir a SAF do Cruz-Maltino estão fazendo a primeira imersão presencial à estrutura que presentem aumentar...
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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:17

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:17

Após desembarcar no Rio no início da manhã desta quinta-feira, Josh Wander, dono da 777 Partners, e sua equipe iniciaram a visita às instalações do Vasco. A empresa americana tem como encaminhada a compra da Sociedade Anônima do Futebol (SAF) do Cruz-Maltino. E o principal executivo já anunciou a intenção de ampliar o local de treinamentos do time principal: O CT Moacyr Barbosa.- Adorei tudo o que vi no CT e como o Vasco está construindo seu futuro. Conversamos sobre o futebol profissional, feminino e base. Gostei muito das instalações, dos campos, da academia e vamos aproveitar a visita para começar a ampliação em termos de campos e novos prédios. Fiquei realmente impressionado - exaltou, ao site do clube.
A comitiva tinha retorno para os EUA previsto para sábado. Contudo, optou por estender a visita e assistir ao segundo jogo da semifinal do Campeonato Carioca no Maracanã, no domingo. O presidente vascaíno, Jorge Salgado, celebrou a aproximação física do grupo com o clube.
- É importante que eles estejam aqui conosco para conhecer nossos métodos de trabalho, a história do Vasco. Certamente eles já têm um nível de conhecimento do Vasco muito bom. Em concluindo esse processo teremos um futuro brilhante para o nosso clube - projetou.
-> Confira a tabela do Campeonato Carioca
Os sete executivos tiveram contatos com os jogadores não relacionados para o Clássico dos Milhões da última quarta-feira - quem esteve pelo menos no banco de reservas se reapresenta esta tarde. Ainda pela manhã, o grupo recebeu uma apresentação da estrutura do futebol vascaíno e, em seguida, rumaram para o CT de Caxias.
Crédito: JoshWandereoutrosseisexecutivosestiveramnoCTdoVascoestamanhã(Foto:RafaelRibeiro/Vasco

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