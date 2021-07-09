Executivo descarta renovação de Kaio Jorge e torcida do Santos pede afastamento

Crédito: Ivan Storti/Santos FC

O executivo de futebol do Santos, André Mazzuco descartou a renovação do contrato de Kaio Jorge, válido até dezembro de 2021. Como antecipado pelo LANCE/DIÁRIO DO PEIXE, o Peixe espera uma proposta nesta janela de transferência para negociar o atacante.- De maneira simples, temos duas situações: acontecer algo na janela (de transferências) e anteciparmos os seis meses do fim do contrato, até para levantarmos algum recurso, ou o Kaio ficar até o fim do ano, com uma entrega técnica, e não acontecer nada até lá. Lidamos de forma um pouco tranquila sobre ter o Kaio conosco para entregar o que puder até o momento de sair algo - disse ao canal "E só dá Santos".

O atacante já pode assinar um pré-contrato com qualquer clube. O seu vínculo com o Peixe encerra no dia 31 de dezembro de 2021 e não há nenhum acordo para renovação. A imprensa da Europa noticiou a sondagem de clubes como Napoli, Juventus, Chelsea, Arsenal e Inter de Milão no camisa 9 santista.- Pode acontecer na janela que abre 1º de agosto ou ele tem contrato a cumprir até dezembro. Foram algumas tentativas (de renovação), conversas, e por algumas razões que prefiro não comentar por não ter me envolvido diretamente... Mas existe uma consciência de todos. Ele é 100% dedicado e está conosco, não temos o que falar. Se dedica e entrega nos jogos. Temos que monitorar essa situação. Mas de maneira lógica até é a janela de meio de ano ou ficar até o fim do ano - finalizou o executivo.

Em paralelo a isso, a torcida do Santos ficou insatisfeita com a notícia que o atacante não renovará, alegando ingratidão do atleta. Dessa forma, o torcedor do Peixe levantou a hashtag #afastaKaioJorge, no Twitter. Ela chegou aos trending topics da rede social