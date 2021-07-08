Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Executivo de futebol do Santos elogia Germán Cano: "Agregaria"

André Mazzuco trabalhou com o atacante no Vasco e falou sobre uma possível negociação...

Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:36

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 jul 2021 às 19:36
Crédito: Rafael Ribeiro/Vasco
A torcida do Santos, recentemente, fez um "coro" nas redes sociais pedindo a contratação do atacante Germán Cano, que joga no Vasco da Gama. Amigo pessoal do jogador, o executivo de futebol do Santos, André Mazzuco, entrou na onda e apoiou a contratação do jogador, mas procurou não criar expectativas o torcedor.- Ele tem planos individuais na vida dele, temos uma relação muito próxima. Conversamos sempre e por que não ao menos provocá-lo? Torcida do Santos deu uma acionada nele até, acho legal, faz parte. É um cara que agregaria no Santos e qualquer clube do Brasil, mesmo com a idade. É um atleta exemplar. Mas não vamos criar expectativas... É bacana criar relações na vida e é exemplo de profissional e pessoa - disse ao canal "E só dá Santos".
O Santos segue a cartilha de oportunidades de mercado para contratações, assim como foi com Marcos Guilherme, Zanocelo, Moraes, Danilo Boza e Camacho. O Peixe agora procura jogadores livres no mercado, com contrato próximo de encerrar em dezembro desta temporada, como é o caso de Cano.O Santos está perto de anunciar a contratação do meia-atacante Matías Lacava, do Puerto Cabello. O jogador ficou de fora da partida de hoje contra o Carabobo, pelo Campeonato Venezuelano, por conta da negociação avançada com o Peixe.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Sopa no almoço: 5 receitas proteicas para começar a semana com energia
Casal Bruna Bello de Paula Riguetti e Jhonatan Resende Riguetti com a filha Eva
Bebê do ES de 624g vence luta pela vida e é batizada em Aparecida
John Kennedy, do Fluminense FC
John Kennedy decide, Fluminense vence Chape e se mantém perto dos líderes

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados