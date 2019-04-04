Excursão capixaba do Flamengo é alvo de ataque de torcedores do Peñarol

Rubro-negros capixabas, que foram acompanhar o terceiro jogo do Flamengo na Libertadores da América 2019, foram atacados por torcedores do Peñarol, no Leme, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira.

Torcedores do Peñarol foram detidos no Rio de Janeiro antes de jogo contra o Flamengo Crédito: Marcelo Baltar/Globo Esporte

De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus do Espírito Santo parou perto da praia, quando os uruguaios partiram para cima, e a briga começou em um quiosque perto do hotel onde o time do Peñarol está hospedado.

Um torcedor do Flamengo ficou ferido em estado grave e precisou ser levado de ambulância para o Hospital Miguel Couto. Ele apresentou ferimentos na cabeça, e marcas de sangue foram vistas na rua.

Após a confusão, pouco mais de 100 torcedores do Peñarol envolvidos na confusão na orla foram revistados pela PM, que achou drogas e armas brancas.