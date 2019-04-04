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Rio de Janeiro

Excursão capixaba do Flamengo é alvo de ataque de torcedores do Peñarol

O ônibus do Espírito Santo parou perto da praia, quando os uruguaios partiram para cima. Um flamenguista está hospitalizado

Publicado em 03 de Abril de 2019 às 21:54

Sidney Magno Novo

Sidney Magno Novo

Publicado em 

03 abr 2019 às 21:54
Rubro-negros capixabas, que foram acompanhar o terceiro jogo do Flamengo na Libertadores da América 2019, foram atacados por torcedores do Peñarol, no Leme, no Rio de Janeiro, na tarde desta quarta-feira.
Torcedores do Peñarol foram detidos no Rio de Janeiro antes de jogo contra o Flamengo Crédito: Marcelo Baltar/Globo Esporte
De acordo com informações da Polícia Militar, o ônibus do Espírito Santo parou perto da praia, quando os uruguaios partiram para cima, e a briga começou em um quiosque perto do hotel onde o time do Peñarol está hospedado.
Um torcedor do Flamengo ficou ferido em estado grave e precisou ser levado de ambulância para o Hospital Miguel Couto. Ele apresentou ferimentos na cabeça, e marcas de sangue foram vistas na rua.
Após a confusão, pouco mais de 100 torcedores do Peñarol envolvidos na confusão na orla foram revistados pela PM, que achou drogas e armas brancas.
O jogo pela Libertadores acontece às 21h45 desta quarta-feira, no Maracanã. O Flamengo divulgou uma nota no Twitter orientando os torcedores a não revidarem provocações dos rivais. 

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