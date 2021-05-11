EXCLUSIVO: Vanderlan fala sobre classificação do Palmeiras no Paulistão e projeta Libertadores

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

Vanderlan é uma das grandes promessas da base alviverde para o futuro e vem sendo um dos destaques do Palmeiras ao longo do Campeonato Paulista de 2021. Polivalente, o atleta chegou ao clube ainda no sub-15 para jogar como zagueiro, mas se firmou na lateral esquerda e já fez também aparições como ponta.

– Eu sempre acho que o importante é jogar e ajudar o time. Como lateral ou zagueiro, não importa. Onde o professor pedir para jogar, vou entrar em campo e dar tudo de mim. Sempre fui assim na base e vou seguir assim no profissional – disse o defensor, com exclusividade ao NOSSO PALESTRA/LANCE!

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Com três jogos como titular no Campeonato Paulista, a promessa atuou em todas as ocasiões como o zagueiro esquerdo, em uma linha com três defensores. Antes das partidas pelo Paulistão, ele havia atuado duas vezes (uma como titular) no Campeonato Brasileiro de 2020, ambas como lateral.

Atuando os 90 minutos contra a Ponte Preta, Vanderlan realizou uma bela partida, ajudando a equipe na vitória por 3 a 0, no Moises Lucarelli, em Campinas. Estatisticamente, foram 66 toques na bola, 85% de aproveitamento nos passes, quatro interceptações, três desarmes, 100% de aproveitamento em duelos (6/6), além de sair sem nenhum drible sofrido.

– Eu acredito que essa foi, até hoje, a minha melhor atuação pelo Palmeiras. Muito por conta do time bastante organizado e muito seguro. Quando o coletivo funciona bem assim, as individualidades aparecem mais – ressaltou o jogador.Diante da Macaca, o jovem esteve ao lado do estreante Michel e do experiente Mayke na composição da linha defensiva alviverde. Companheiro de Michel desde a base, Vanderlan revelou aconselhar o debutante antes do início da partida, e agradeceu tê-lo como companheiro no confronto que garantiu a classificação da equipe para as quartas de finais do estadual.

– Eu espero que possamos fazer mais um bom jogo contra um adversário muito difícil e espero que o resultado positivo venha a partir do nosso bom desempenho.

A partida diante do Del Valle, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Libertadores, foi a primeira partida de caráter continental na qual o camisa 46 foi relacionado na equipe profissional do Palmeiras. No banco de suplentes durante os 90 minutos, o defensor presenciou uma bela atuação coletiva do grupo, coroada com o placar de 5 a 0.

– O placar do primeiro jogo foi expressivo, mas merecido. O Palmeiras entra em todo jogo para ganhar e sempre tentamos fazer mais e mais gols. Hoje não será diferente. A gente vai para cima para conquistar outra vitória.