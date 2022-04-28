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Exclusivo! Torcedor do Boca autor de racismo em jogo contra o Corinthians sequer foi preso no Dope-SP

Leonardo Ponzo, flagrado fazendo gestuais de macaco na Neo Química Arena, ficou em uma sala do Dope-SP enquanto aguardou o pagamento da fiança pelo consulado argentino...

Publicado em 28 de Abril de 2022 às 11:29

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

28 abr 2022 às 11:29
Leonardo Ponzo, torcedor do Boca Juniors, detido no intervalo da partida do clube argentino contra o Corinthians, na Neo Química Arena, na última terça-feira (28) por atos racistas, sequer foi encarcerado durante as horas em que esteve na sede do Departamento de Operações Policiais Estratégicas (Dope), em São Paulo, durante a madrugada.> GALERIA - Veja todos os técnicos estrangeiros do Timão> TABELA - Confira e simule os jogos da Libertadores> GUIA - Tudo sobre o Corinthians na LibertadoresSegundo informações colhidas pela reportagem do LANCE!, Leonardo, que foi flagrado imitando um macacado em direção à torcida corintiana, não chegou a ser preso nem mesmo preventivamente, mesmo com as imagens obtidas pela Polícia Militar presente no estádio do Timão que certificam as ações do infrator.
Em contato com o Dope-SP, o procedimento feito com o Ponzo foi praxe, em que o argentino, assim como todos os envolvidos na denúncia, foram escutados e mantidos para aguardo dos demais procedimentos. Ainda assim, após ser ouvido, Leonardo ficou em uma sala aguardando, e não na cela.
Segundo informações obtidas pelo LANCE!, Leonardo havia sido transportado da Neo Química Arena até o Dope-SP no ‘chiquieinho’ da viatura policial, enquanto os dois torcedores corintianos que testemunharam o ato racista foram no interior do veículo.
A fiança de Leonardo Ponzo foi paga pelo consultado argentino. A informação foi publicada inicialmente pela ’Folha de S.Paulo’ e confirmada pelo L!, que também obteve a informação de que as pessoas que representavam o consulado argentino portavam cerca de R$ 1 mil quando chegaram à sede do Dope-SP e durante a madrugada buscaram o restante do valor para completar o pagamento da fiança. Caso as pessoas do consulado portassem os R$ 3 mil desde o princípio, Ponzo poderia ser liberado antes mesmo do amanhecer da quarta-feira (27).
A reportagem do LANCE! tentou contato com o Consulado Argentino em São Paulo por telefone e e-mail, e até o momento da publicação não obteve resposta. Caso haja o retorno, a matéria será atualizada.
Leonardo Ponzo foi liberado do Dope-SP apenas na manhã de quarta-feira (27), e, de acordo com informações levantadas pelo L!, FOI acompanhado de quatro representantes do consulado argentino e retornou com o mesmo ônibus no qual chegou ao Brasil, já que o veículo aguardou o torcedor para prosseguir viagem de volta a Argentina.
Crédito: DetidonaNeoQuímicaArena,LeonardoPonzofoisoltoapóspagamentodefiança(Foto:AlexSilva/LANCEPRESS!

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