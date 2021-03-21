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Exclusivo: Sandry fala de parceria dos jovens e sonhos no Santos

Geração que está no profissional do Peixe nesta temporada atua junta desde o sub-11...

Publicado em 21 de Março de 2021 às 09:00

LanceNet

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Publicado em 

21 mar 2021 às 09:00
Crédito: Sandry e Kaio Jorge conquistaram o título mundial sub-17 com a Seleção Brasileira (Crédito: Arthur Faria
Alguns dos Meninos da Vila que brilham no time profissional atualmente tem uma grande história juntos nas categorias de base. Dois deles, Sandry e Kaio Jorge brilharam inclusive com a camisa da Seleção, onde foram campeões mundiais Sub-17. Em entrevista exclusiva ao LANCE!DIÁRIO DO PEIXE, o volante falou sobre a parceria e o crescimento na carreira.
> Confira a classificação atualizada do Campeonato Paulista- A gente já está junto há muito tempo. Não só o Kaio Jorge, mas também todo mundo que está subindo da base. Acredito que estamos correspondendo e mantendo o nível da base do clube. O Santos tem muito forte essa questão de revelar e ter jogadores que não sentem a pressão com a idade. Vivemos o Santos intensamente desde jovens - afirmou o jogador.
Além de Sandry e Kaio Jorge, nomes como Ivonei, Renyer e Gabriel Pirani jogam juntos desde o Sub-11 e foram campeões paulista da categoria em 2013. Em 2015, os Meninos da Vila golearam o Corinthians por 4 a 0, na Vila Belmiro, na final do Campeonato Paulista sub-13. Eles fizeram uma campanha invicta, com 16 vitórias e 6 empates nos 22 jogos disputados, foram 58 gols marcados.Sandry é um desses meninos que já assumiu a titularidade no Santos. Destaque no clube e nas seleções de base, o volante só pensa em retribuir tudo o que foi feito por ele e dar alegria aos torcedores.
- Eu gosto de pensar no momento e focar em jogar futebol. Meu objetivo agora é conquistar títulos pelo Santos e retribuir o que o clube fez por mim e pela minha família. Não dá para pensar diferente disso. Tenho sonhos, é claro. Mas o primeiro deles é dar alegrias para a torcida aqui. Vamos planejar sempre passo a passo - afirmou.

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