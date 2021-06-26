Exclusivo: Ruan Santos projeta temporada do Palmeiras no Campeonato Brasileiro Sub-20

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Após um mês sem jogos, o Palmeiras Sub-20 volta a campo nesse domingo (27), às 15 horas (de Brasília), no CT do Dragão, em Goiânia-GO. Diante do Atlético Goianiense, a equipe fará sua a estreia pelo Campeonato Brasileiro da categoria. A partida terá transmissão da CBF TV, através da plataforma Eleven Sports.Após ser eliminado pelo Avaí nas quartas de final da Copa do Brasil, o Verdão teve aproximadamente 30 dias de treino na Academia de Futebol II, em Guarulhos, para se preparar para o Brasileirão. Nesse período, o time treinado por Wesley Carvalho realizou alguns amistosos, além de promover alguns jovens ao elenco profissional.

Um dos atletas que treinou com a equipe comandada por Abel Ferreira, o zagueiro Ruan Santos, de 17 anos, concedeu entrevista exclusiva ao LANCE!/NOSSO PALESTRA e projetou não só a competição, como também o restante da temporada.Titular na categoria sub-17 em 2020, com 15 jogos e dois gols, Ruan fez sua estreia no sub-20 ainda na temporada passada, participando de um jogo. Efetivado no plantel em 2021, o zagueiro assumiu o posto entre os titulares e ganhou olhares da comissão técnica de Abel Ferreira.

- Treinar com os profissionais foi um grande sonho realizado. Mas, agora, tenho foco total em fazer um ótimo Brasileirão Sub-20 pelo Palmeiras para realizar mais um de meus sonhos: atuar na equipe profissional. Acredito que treinar com o elenco principal te dá mais confiança para seguir em frente. Então, creio que estou em um ótimo momento – analisou Ruan, sobre o período com a equipe profissional.

Focado ao máximo no Campeonato Brasileiro, a joia também enfatizou a boa preparação da equipe antes do início da competição. Campeão em 2018, com uma geração que posteriormente foi utilizada no profissional, o Palmeiras busca se manter entre os maiores campeões nacionais da base. Somente nas últimas quatro temporadas são cinco títulos de caráter nacional: Copa do Brasil Sub-17 (2017 e 2019), Supercopa do Brasil Sub-17 (2019), Brasileiro Sub-20 (2018) e Copa do Brasil Sub-20 (2019).

- A base do Palmeiras vem se destacando há um bom tempo, em todas as categorias. Acredito que estas boas temporadas nos inspiram a lutar cada vez mais. Após a eliminação na Copa do Brasil, o nosso foco se voltou totalmente para este início de Campeonato Brasileiro. Nos preparamos ao máximo para fazer uma ótima competição. Agora, é botar em prática tudo que treinamos – ressaltou o jovem.

Com a participação dos 20 melhores clubes do Ranking Nacional da CBF, o Brasileirão Sub-20 será disputado em turno único na primeira fase, com os oito primeiros se classificando para as quartas de final. A partir dessa fase, o campeonato será mata-mata, com partidas de ida e volta e, em caso de dois resultados iguais, penalidades.

A estreia, diante do Atlético-GO, marca o segundo campeonato seguido na qual o Palmeiras encara um clube goiano logo na estreia. Em 2020, o time palestrino bateu o Goiás pelo placar de 3 a 2, no Estádio da Serrinha, também em Goiânia.

Ocupando a 19ª colocação no Ranking da CBF, uma vitória longe de São Paulo pode ser importante para as pretensões do Verdão na competição. Peça chave em um dos favoritos ao título, o zagueiro concluiu falando sobre a importância dos três pontos ao Palmeiras logo no primeiro compromisso do campeonato.