Exclusivo L!: Gabriel aconselha novos reforços do Corinthians que passaram pelo Palmeiras

Crédito: Cesar Greco / Palmeiras

Nessa janela de transferências, o Corinthians contratou seis novos atletas, sendo dois deles com passagem pelo seu arquirrival, o Palmeiras.

Há cinco temporadas o volante Gabriel fez o mesmo caminho e hoje é um dos principais jogadores do Timão.

>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEm um bate-papo exclusivo com o LANCE!, o camisa 5 admitiu que ainda não conversou com a dupla sobre o tema, mas acredita que essa conversa irá acontecer e deu um gostinho do que falará com os novos companheiros.

- Então, sobre isso nós não conversamos ainda. É lógico que nós temos uma amizade, de longa data, de já ter atuado junto e convivido junto. São dois amigos, dois grandes jogadores. O João vai nos ajudar bastante, é um cara sensacional, o Roger também, nem se fala, o que ele vinha fazendo e tende a fazer com a camisa do Corinthians. Mas assim, nós não conversamos sobre isso ainda - disse o volante.

- Eu acho que eles vão perguntar pra mim em algum momento e eu estou preparado para conversar com eles numa boa. A gente sabe da responsabilidade que é, mas é manter o trabalho, manter a cabeça sempre focada em fazer o seu melhor e vestir essa camisa tem uma responsabilidade muito grande. Então tenho certeza que os caras sabem disso e o que precisar da minha ajuda eu vou estar 100% a disposição para poder ajudar - acrescentou.

Por sinal, Gabriel jogou no Palmeiras na mesma época que o lateral-direito João Pedro, entre 2015 e 2016. Juntos a dupla disputou cinco partidas pelo Alviverde, já que durante boa parte de 2015 Gabriel se recuperou de uma lesão no joelho.

Ainda assim, o tempo é o suficiente para que o meia corintiano faça uma leitura técnica do companheiro que reencontrará, agora com as cores do Timão.

- O João é um grande jogador, como você disse pode ser que alguns torcedores ainda não recordem do que ele fez, mas ele tem muita qualidade e muita força para atacar e para defender também. Já jogou, se não me engano, até nas duas laterais em momentos que precisou. Então é um jogador versátil também, que vai nos ajudar e vai compor muito bem. Ele está há muito tempo sem jogar também né, ele teve algum problema de lesão, se eu não me engano, no Bahia, que ele estava e não conseguiu ter uma sequencia grande. Mas ele vem, já está até compondo nosso grupo de uma maneira legal, treinando, fazendo alguns treinos conosco e vem demonstrando muita personalidade e vontade de estar logo junto ali para jogo e pra estar vivendo esse momento. Então é um cara que vai nos ajudar muito, eu tenho certeza disso, porque eu conheço e já vi que ele tem muita qualidade, sei que ele tem muita qualidade para poder ajudar - afirmou Gabriel.