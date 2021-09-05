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Exclusivo L!: Gabriel aconselha novos reforços do Corinthians que passaram pelo Palmeiras

Volante, que está no Timão há cinco temporadas, fez o mesmo caminho que João Pedro e Roger Guedes, atuando no Time do Povo, após passagem pelo arquirrival...

Publicado em 05 de Setembro de 2021 às 07:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 set 2021 às 07:00
Crédito: Cesar Greco / Palmeiras
Nessa janela de transferências, o Corinthians contratou seis novos atletas, sendo dois deles com passagem pelo seu arquirrival, o Palmeiras.
Há cinco temporadas o volante Gabriel fez o mesmo caminho e hoje é um dos principais jogadores do Timão.
>> Baixe o novo app de resultados do L!>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogosEm um bate-papo exclusivo com o LANCE!, o camisa 5 admitiu que ainda não conversou com a dupla sobre o tema, mas acredita que essa conversa irá acontecer e deu um gostinho do que falará com os novos companheiros.
- Então, sobre isso nós não conversamos ainda. É lógico que nós temos uma amizade, de longa data, de já ter atuado junto e convivido junto. São dois amigos, dois grandes jogadores. O João vai nos ajudar bastante, é um cara sensacional, o Roger também, nem se fala, o que ele vinha fazendo e tende a fazer com a camisa do Corinthians. Mas assim, nós não conversamos sobre isso ainda - disse o volante.
- Eu acho que eles vão perguntar pra mim em algum momento e eu estou preparado para conversar com eles numa boa. A gente sabe da responsabilidade que é, mas é manter o trabalho, manter a cabeça sempre focada em fazer o seu melhor e vestir essa camisa tem uma responsabilidade muito grande. Então tenho certeza que os caras sabem disso e o que precisar da minha ajuda eu vou estar 100% a disposição para poder ajudar - acrescentou.
Por sinal, Gabriel jogou no Palmeiras na mesma época que o lateral-direito João Pedro, entre 2015 e 2016. Juntos a dupla disputou cinco partidas pelo Alviverde, já que durante boa parte de 2015 Gabriel se recuperou de uma lesão no joelho.
Ainda assim, o tempo é o suficiente para que o meia corintiano faça uma leitura técnica do companheiro que reencontrará, agora com as cores do Timão.
- O João é um grande jogador, como você disse pode ser que alguns torcedores ainda não recordem do que ele fez, mas ele tem muita qualidade e muita força para atacar e para defender também. Já jogou, se não me engano, até nas duas laterais em momentos que precisou. Então é um jogador versátil também, que vai nos ajudar e vai compor muito bem. Ele está há muito tempo sem jogar também né, ele teve algum problema de lesão, se eu não me engano, no Bahia, que ele estava e não conseguiu ter uma sequencia grande. Mas ele vem, já está até compondo nosso grupo de uma maneira legal, treinando, fazendo alguns treinos conosco e vem demonstrando muita personalidade e vontade de estar logo junto ali para jogo e pra estar vivendo esse momento. Então é um cara que vai nos ajudar muito, eu tenho certeza disso, porque eu conheço e já vi que ele tem muita qualidade, sei que ele tem muita qualidade para poder ajudar - afirmou Gabriel.
E no último encontro entre Corinthians e Palmeiras, realizado no dia 12 de junho, no Allianz Parque, pelo primeiro turno do Brasileirão, Gabriel deixou a sua marca no empate em 1 a 1. Foi a primeira vez que o volante fez valer a "Lei do Ex" contra a equipe alviverde.

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