Exclusivo ao L!, artilheiro do Brasil revela 'friozinho' na barriga contra o Santos e já tem o dobro de gols de seu melhor ano

Anotar 14 gols em dez jogos é uma marca difícil de se alcançar, mas que Mário Sérgio, o 'Super Mário', atacante do Fluminense-PI, adversário do Santos na noite desta terça-feira, pela Copa do Brasil, já conquistou nesta temporada. O número faz com que o jogador quebre seu próprio recorde e lidere o ranking da artilharia do futebol brasileiro em 2022.

O número máximo de gols que Mário Sérgio já tinha feito em um único ano era sete e, em cerca de dois meses, a quantidade de tentos dobrou em uma temporada que ainda está longe de terminar. Os dados impressionam até mesmo o jogador de 26 anos. Em entrevista ao LANCE!, ele confirmou que está no melhor momento de sua carreira.- Sim, com certeza (melhor fase). E eu espero dar continuidade, pois estou trabalhando muito pra isso - disse o jogador, que está ansioso para enfrentar o Peixe às 21h30, no estádio Albertão, em Teresina.

- Aquele friozinho na barriga, o que é normal. Eu acredito que todos os jogadores sentem, e também estou um pouco ansioso para a hora do jogo chegar - revelou o artilheiro maior do Brasil.

O apelido de 'Super Mário' começou em 2018, quando o jogador defendia o Botafogo-PB, mas foi em 2022 que o nome ganhou força, quando o atacante se tornou a sensação do futebol piauiense e peça fundamental de sua equipe.

Apesar de ser a primeira vez que o Fluminense-PI disputa uma edição da Copa do Brasil, 'Super Mário' já tem experiência na competição: disputou seis vezes, pelo Bahia, Botafogo-PB e Remo.

- Temos tudo para fazer um grande espetáculo. Sabemos da qualidade da equipe do Santos, mas temos jogadores qualificados que podem corresponder para fazermos um grande jogo. E com certeza temos condições e, quem sabe sair com a classificação para continuar fazendo história com a camisa do Fluminense-PI - falou Mário Sérgio.

Mesmo com os números incríveis, Mário Sérgio prefere não traçar uma meta de gols até o final do ano. Para ele, os gols vão sair naturalmente, como aconteceu até o momento.- Nosso time é qualificado e acredito que os jogadores têm me ajudado bastante. Minha principal meta é de ajudar o Fluminense-PI, esse, sim, é meu maior objetivo. Depois, os gols vão sair naturalmente - afirmou.

Profissionalmente, Mário Sérgio atuou pelo Bahia, de 2015 a 2018, Botafogo-SP, em 2017, Botafogo-PB, de 2018 a 2020, Remo, de 2019 a 2021, e, por fim, Fluminense-PI, clube que chegou em novembro do ano passado e que permanece até o fim da Série D de 2022.

Dos 14 gols marcados até o momento, 12 foram no Estadual, e os outros dois foram anotados na estreia do time na Copa do Brasil, na vitória por 2 a 0 sobre o Oeste, na primeira fase. O Fluminense-PI conquistou vaga na Copa do Brasil com o vice-campeonato do Piauiense em 2021.