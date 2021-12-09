Exautos! Gabi Zanotti e Arthur Elias citam cansaço após tríplice coroa pelo time feminino do Corinthians

O time feminino do Corinthians fez uma temporada perfeita, campeão de tudo o que disputou. As Brabas fecharam a tríplice coroa com a conquista do Paulistão, nesta quinta-feira (8), vencendo o São Paulo por 3 a 1, na Neo Química Arena. Autora de dois dois três gols corintianos na final, a meia-atacante Gabi Zanotti ressaltou a exaustão após uma temporada vitoriosa.

- Foi um ano mentalmente desgastante. Estou esgotada. A gente sabe a pressão que é vestir essa camisa, a responsabilidade que a gente carrega. Foi um ano desafiador, não só para nós, atletas, mas do momento que a gente está vivendo. Então temos que desfrutar ao máximo. A gente sabia que essa noite seria especial; Momento de superação - disse Zanotti à FPF TV após a partida.

O mesmo sentimento de cansaço também foi ressaltado pelo técnico Arthur Elias. No Timão desde 2018, o profissional chegou ao seu décimo título como treinador corintiano. Contudo, ainda que tenha tido um 2021 fantástico dentro das quatro linhas, Elias teve um ano complicado fora de campo, tendo inclusive sido internado após um mal súbito no primeiro semestre.

- Foi um ano difícil para mim, no lado pessoal. Muito difícil conseguir ser racional com meu trabalho, muito delicado para conduzir esse grupo, difícil buscar e tirar o melhor delas depois de tantas conquistas. Me sinto muito privilegiado, um ano com 100% de aproveitamento nos campeonatos, que estão ficando cada vez mais difíceis. A satisfação é grande, mas estou exausto. Isso consome muito do treinador, me dediquei demais e agora é hora de descansar um pouco - destacou Arthur Elias, que disse que ainda tem um curso na Confederação Brasileira de Futebol (CBF) antes de entrar de férias.

- Tenho um curso que vou fazer na CBF e tem as premiações para participar. Ano cansativo, mas ano vitorioso. É importante para a minha carreira ficar na história do clube esses três títulos no mesmo ano - disse o treinador corintiano.

Em setembro, o Corinthians venceu o primeito título do ano, batendo o Palmeiras na final do Brasileirão. Já em novembro, disputou a Libertadores no Uruguai e venceu o Santa Fé, da Colômbia, na decisão. Para fechar o ano perfeito, veio a conquista estadual sobre o São Paulo neste dia 8 de dezembro.