Exames descartam fratura, mas César desfalca o Flamengo no jogo contra o São Paulo

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo atualizou a situação de César, que sofreu uma entorse no joelho direito no treino de terça-feira, no Ninho do Urubu. O goleiro realizou exames que não detectaram uma fratura no local, mas precisará ser reavaliado por um médico especialista para observar a possibilidade de ter sofrido uma lesão ligamentar. Dessa forma, ele será baixa para a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira.
+ Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no MorumbiComo Rogério Ceni também não terá Diego Alves, que se recupera de lesão muscular na coxa e só volta na próxima temporada, Gabriel Batista será a única opção no banco de reservas. Hugo Souza segue como titular da posição.
Além do Flamengo, outro time está de olho na situação física de César. Após o fim do Brasileirão, o goleiro tem o empréstimo encaminhado ao Atlético-GO, que espera o diagnóstico final da lesão para finalizar a transferência até dezembro de 2021.
+ Simule os resultados da 38ª rodada do Brasileirão
Flamengo e São Paulo se enfrentam nesta quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), no Morumbi. O duelo é válido pela 38ª rodada e terá transmissão em Tempo Real do LANCE!. Líder do Brasileirão, o Rubro-Negro conquista o título em caso de vitória. Se empatar ou perder, o clube precisa torcer por um tropeço do Inter contra o Corinthians, no Beira-Rio.