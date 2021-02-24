Exames descartam fratura, mas César desfalca o Flamengo no jogo contra o São Paulo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

Na manhã desta quarta-feira, o Flamengo atualizou a situação de César, que sofreu uma entorse no joelho direito no treino de terça-feira, no Ninho do Urubu. O goleiro realizou exames que não detectaram uma fratura no local, mas precisará ser reavaliado por um médico especialista para observar a possibilidade de ter sofrido uma lesão ligamentar. Dessa forma, ele será baixa para a partida contra o São Paulo, nesta quinta-feira.

+ Leva mais um caneco? Veja curiosidades, números e títulos de Rogério Ceni no MorumbiComo Rogério Ceni também não terá Diego Alves, que se recupera de lesão muscular na coxa e só volta na próxima temporada, Gabriel Batista será a única opção no banco de reservas. Hugo Souza segue como titular da posição.

Além do Flamengo, outro time está de olho na situação física de César. Após o fim do Brasileirão, o goleiro tem o empréstimo encaminhado ao Atlético-GO, que espera o diagnóstico final da lesão para finalizar a transferência até dezembro de 2021.

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