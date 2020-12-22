Exames apontam que Cássio sofreu concussão na partida contra o Goiás

Crédito: Renato Gizzi/Photo Premium

Na noite de segunda-feira (21), o Corinthians venceu o Goiás por 2 a 1, na Neo Química Arena. Contudo, Cássio, um dos pilares da equipe, saiu da partida após ter sofrido uma concussão no segundo tempo.

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Aos 32 minutos do segundo tempo, o atacante Vinícius trombou com Cássio e o goleiro levou a pior. Ele recebeu atendimento médico, saiu de maca e deixou a arena de ambulância.

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Após o incidente, o atleta foi encaminhado ao hospital São Luiz e passou a receber os tratamentos. Na manhã desta terça-feira (22), o Corinthians emitiu um comunicado atualizando a situação do goleiro:O atleta Cássio segue em observação no hospital São Luiz, em plena consciência e lucidez.

Ele sofreu uma concussão na partida entre Corinthians e Goiás, mas não teve diagnosticado nenhum dano após exames detalhados de tomografia e ressonância magnética.