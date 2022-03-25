Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Exames apontam lesão muscular de Artur que está fora de duelo com o Palmeiras

Problema no posterior da coxa esquerda tira o atacante da semifinal do Paulistão...

Publicado em 25 de Março de 2022 às 12:39

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2022 às 12:39
O Bragantino volta a disputar uma semifinal de Campeonato Paulista no próximo sábado (26), diante do Palmeiras, com um desfalque considerável que foi angariado justamente na vitória por 1 a 0, diante do Santo André, pelas quartas de final: o atacante Artur.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de sair de campo ainda na primeira etapa reclamando de dores na perna, o próprio atleta chegou a dar uma breve declaração sobre ter contraído uma lesão muscular. Diagnóstico esse que foi oficializado pelo time de Bragança Paulista nessa sexta (25):
- O atacante Artur sofreu uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda e seguirá em tratamento por tempo indeterminado.
Artur foi um dos pilares na campanha histórica do Massa Bruta especialmente na temporada 2021 quando a equipe foi vice-campeã da Copa Sul-Americana, caindo na decisão para o Athletico-PR. Desde que chegou ao clube, são 117 partidas disputadas com 29 gols e 24 assistências, totalizando 53 participações em tentos do Braga.
Crédito: AriFerreira/RedBullBragantino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

bragantino
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Crime aconteceu após uma discussão entre familiares na região de São José
Dupla é presa na Serra após matar jovem e balear homem em Mantenópolis
Imagem de destaque
Agonorexia: 6 riscos de “perder a fome” com canetas para emagrecer
Parte do material apreendido com suspeito na Praia das Gaivotas, em Vila Velha
Jovem é preso por tráfico de 'vapes' com maconha líquida em Vila Velha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados