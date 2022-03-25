Exames apontam lesão muscular de Artur que está fora de duelo com o Palmeiras

O Bragantino volta a disputar uma semifinal de Campeonato Paulista no próximo sábado (26), diante do Palmeiras, com um desfalque considerável que foi angariado justamente na vitória por 1 a 0, diante do Santo André, pelas quartas de final: o atacante Artur.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSDepois de sair de campo ainda na primeira etapa reclamando de dores na perna, o próprio atleta chegou a dar uma breve declaração sobre ter contraído uma lesão muscular. Diagnóstico esse que foi oficializado pelo time de Bragança Paulista nessa sexta (25):