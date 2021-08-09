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futebol

Exame não aponta fratura no tornozelo, mas Pedro inicia tratamento no Flamengo

Atacante deixou o jogo contra o Internacional mancando após sofrer entorse no local e, nesta segunda, realizou exames no Ninho do Urubu na reapresentação do Flamengo...

Publicado em 09 de Agosto de 2021 às 16:15

LanceNet

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Publicado em 

09 ago 2021 às 16:15
Crédito: Alexandre Vidal / Flamengo
Os exames realizados nesta segunda-feira, na reapresentação do Flamengo após a derrota por 4 a 0 para o Internacional, não detectaram fratura no tornozelo esquerdo de Pedro, local no qual o atacante sofreu uma entorse no domingo. O atleta iniciou tratamento imediato no Ninho do Urubu e, por conta disso, deve desfalcar a equipe na quarta contra o Olímpia, pela Libertadores.+ Confira as datas dos confrontos e a chave do Flamengo na Libertadores!O tempo de recuperação de Pedro é curto. Já nesta terça-feira, após treino pela manhã no CT, a delegação rubro-negra embarcará para Assunção, no Paraguai.O zagueiro Rodrigo Caio, o volante Piris da Motta e o lateral-esquerdo Renê também devem ser confirmados como baixas, todos entregues ao DM. O Flamengo só divulgará os atletas relacionados para a viagem na terça-feira.Os titulares na derrota para o Internacional fizeram um trabalho regenerativo, enquanto os demais atletas foram a campo no Ninho do Urubu. O Flamengo enfrenta o Olimpia, às 19h15 desta quarta-feira, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. A volta será no Mané Garrincha, em Brasília, no dia 18.

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