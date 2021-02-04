Exame detecta lesão ligamentar de Rafael Forster e atleta desfalca o Botafogo na reta final do Brasileirão

O Botafogo terá um desfalque para a reta final do Campeonato Brasileiro. O atleta Rafael Forster teve uma lesão ligamentar constatada no tornozelo esquerdo e é improvável que volte a aturar com a camisa do Botafogo nas últimas cinco rodadas da competição. A lesão foi constatada após exame de imagem e descartou alguma fratura na região.
A lesão aconteceu com menos de dez minutos de jogo, no duelo contra o Palmeiras, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro, na última terça-feira. O jogador, que atuava na lateral-esquerda do Glorioso, subiu para cabecear e quando retornou ao chão, torceu o tornozelo.
O camisa 5 do Alvinegro deixou o gramado chorando e teve o auxílio de uma maca, sem conseguir pisar e levar o pé ao chão. O jogador foi substituído por Hugo, jovem revelado nas categorias de base do Botafogo.
A equipe comandada por Eduardo Barroca volta a campo na próxima sexta-feira diante Sport, em confronto direto na luta contra o rebaixamento. A partida está marcada para às 20h (de Brasília) , no Nilton Santos, pela 34ª rodada do Brasileirão. A tendência é que Victor Luís retorne à lateral-esquerda para o confronto contra o time pernambucano.