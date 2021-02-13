Exame detecta edema no músculo adutor direito, e Fred desfalca Fluminense contra o Ceará

O exame realizado por Fred na última sexta-feira, 12, constatou um edema no músculo adutor direito. Assim, o atacante está fora do confronto desta segunda-feira, contra o Ceará, no Castelão, às 18h. + Confira a tabela do Brasileirão O camisa 9 do Fluminense sentiu o músculo da coxa direita na partida contra o Atlético-MG, na 35ª rodada do Brasileirão, e acabou substituído no intervalo. Apesar da lesão, a tendência é que ele possa voltar antes do fim da temporada.O provável substituto é o atacante John Kennedy. No entanto, Marcão também tem Felippe Cardoso como opção.