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Exame detecta edema no músculo adutor direito, e Fred desfalca Fluminense contra o Ceará

Jogador saiu no intervalo do jogo contra o Atlético-MG após dores no músculo da coxa...
LanceNet

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Publicado em 

13 fev 2021 às 20:37

Publicado em 13 de Fevereiro de 2021 às 20:37

Crédito: Mailson Santana/Fluminense FC
O exame realizado por Fred na última sexta-feira, 12, constatou um edema no músculo adutor direito. Assim, o atacante está fora do confronto desta segunda-feira, contra o Ceará, no Castelão, às 18h. + Confira a tabela do Brasileirão O camisa 9 do Fluminense sentiu o músculo da coxa direita na partida contra o Atlético-MG, na 35ª rodada do Brasileirão, e acabou substituído no intervalo. Apesar da lesão, a tendência é que ele possa voltar antes do fim da temporada.O provável substituto é o atacante John Kennedy. No entanto, Marcão também tem Felippe Cardoso como opção.

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