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Exame descarta lesão, mas Cantillo fica fora do penúltimo treino do Corinthians para clássico de domingo

Clube confirma que problema na coxa direita do volante não é grave, mas colombiano não treina no campo pelo segundo dia seguido após se reapresentar com desconforto muscular...
LanceNet

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Publicado em 

19 nov 2021 às 20:31

Publicado em 19 de Novembro de 2021 às 20:31

Após se reapresentar ao Corinthians com um desconforto no músculo adutor da coxa direita, manifestado após defender a seleção da Colômbia na terça-feira em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Cantillo ficou fora de treino no gramado do CT Joaquim Grava pelo segundo dia seguido, nesta sexta. O clube, porém, informou depois desta atividade que o exame ao qual o jogador foi submetido não constatou a existência de nenhuma lesão grave.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
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O colombiano ficou realizando fisioterapia na parte interna do CT, assim como já havia ocorrido na quinta-feira. E como ainda não treinou no campo nesta semana, é pouco provável que reúna condições para poder ser relacionado pelo técnico Sylvinho para o clássico deste domingo contra o Santos, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.
Depois de ter sido convocado para defender a seleção colombiana, Cantillo desfalcou o Corinthians nas partidas contra Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo, sendo que antes disso ele fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último dia 6, em Itaquera, pela 30ª rodada do Brasileirão.Além do provável desfalque de Cantillo, o Corinthians já sabe que não terá no clássico deste domingo o meia Giuliano, que se lesionou no jogo contra o Flamengo, na quarta-feira, e não deve mais atuar nesta edição do torneio.
Em compensação, o técnico Sylvinho deverá confirmar neste sábado o retorno de Willian, que está totalmente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, contra o Fluminense, em Itaquera. O meia-atacante iniciou o processo de transição para o gramado no começo da semana passada e tem tudo para ser relacionado para o clássico, no qual inicialmente deve figurar como opção de banco. Ele precisa recuperar o ritmo de jogo e a condição física ideal antes de voltar a ser escalado como titular.
TREINO LEVE COM BOLA E COLETIVO
Por meio da mesma nota publicada em seu site oficial no qual atualizou as situações de Cantillo e Giuliano, o Corinthians informou que os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Flamengo abriram os trabalhos desta sexta com um treino leve com bola no gramado no Campo 1 do CT e, logo em seguida, voltaram à parte interna para atividades regenerativas.
Já os demais atletas do grupo foram até o Campo 3 do local, participaram do aquecimento, de um treino de posse de bola em espaço reduzido e também de um coletivo comandado por Sylvinho, que dirigirá, na manhã deste sábado, o último trabalho de preparação para o clássico contra o Santos.
Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.
Crédito: Combaixasparaoclássico,SylvinhocorrecomMosquitoeGabrielnestasexta(Foto:RodrigoCoca/Ag.Corinthians

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