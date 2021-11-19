Exame descarta lesão, mas Cantillo fica fora do penúltimo treino do Corinthians para clássico de domingo

Após se reapresentar ao Corinthians com um desconforto no músculo adutor da coxa direita, manifestado após defender a seleção da Colômbia na terça-feira em jogo das Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, Cantillo ficou fora de treino no gramado do CT Joaquim Grava pelo segundo dia seguido, nesta sexta. O clube, porém, informou depois desta atividade que o exame ao qual o jogador foi submetido não constatou a existência de nenhuma lesão grave.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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O colombiano ficou realizando fisioterapia na parte interna do CT, assim como já havia ocorrido na quinta-feira. E como ainda não treinou no campo nesta semana, é pouco provável que reúna condições para poder ser relacionado pelo técnico Sylvinho para o clássico deste domingo contra o Santos, às 16h, na Neo Química Arena, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Depois de ter sido convocado para defender a seleção colombiana, Cantillo desfalcou o Corinthians nas partidas contra Atlético-MG, Cuiabá e Flamengo, sendo que antes disso ele fez o gol que garantiu a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, no último dia 6, em Itaquera, pela 30ª rodada do Brasileirão.Além do provável desfalque de Cantillo, o Corinthians já sabe que não terá no clássico deste domingo o meia Giuliano, que se lesionou no jogo contra o Flamengo, na quarta-feira, e não deve mais atuar nesta edição do torneio.

Em compensação, o técnico Sylvinho deverá confirmar neste sábado o retorno de Willian, que está totalmente recuperado de uma lesão muscular na coxa esquerda, sofrida no dia 13 de outubro, contra o Fluminense, em Itaquera. O meia-atacante iniciou o processo de transição para o gramado no começo da semana passada e tem tudo para ser relacionado para o clássico, no qual inicialmente deve figurar como opção de banco. Ele precisa recuperar o ritmo de jogo e a condição física ideal antes de voltar a ser escalado como titular.

TREINO LEVE COM BOLA E COLETIVO

Por meio da mesma nota publicada em seu site oficial no qual atualizou as situações de Cantillo e Giuliano, o Corinthians informou que os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na partida contra o Flamengo abriram os trabalhos desta sexta com um treino leve com bola no gramado no Campo 1 do CT e, logo em seguida, voltaram à parte interna para atividades regenerativas.

Já os demais atletas do grupo foram até o Campo 3 do local, participaram do aquecimento, de um treino de posse de bola em espaço reduzido e também de um coletivo comandado por Sylvinho, que dirigirá, na manhã deste sábado, o último trabalho de preparação para o clássico contra o Santos.

Vale lembrar que os jornalistas não podem acompanhar as atividades in loco por conta dos protocolos de saúde em decorrência da pandemia de Covid-19. As informações são fornecidas pela assessoria de imprensa do clube.