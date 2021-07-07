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futebol

Exame de imagem não constata fratura em Ronald, do Botafogo

O atacante havia entrado no jogo aos 31 minutos da etapa final, mas teve que deixar o gramado menos de cinco minutos depois, porque levou a pior em uma dividida...

Publicado em 07 de Julho de 2021 às 01:46

LanceNet

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Publicado em 

07 jul 2021 às 01:46
Crédito: Reprodução/Premiere
Após a derrota por 2 a 1 para o CRB, no Rei Pelé, em jogo válido pela décima rodada da Série B, o Botafogo tem, pelo menos, uma boa notícia. Um exame de imagem realizado na madrugada desta quarta-feira não constatou fratura em Ronald. O atacante havia entrado no jogo aos 31 minutos da etapa final, mas teve que deixar o gramado menos de cinco minutos depois, porque levou a pior em uma dividida.
> ATUAÇÕES: Rafael Navarro ‘briga’ pelo gol e recebe a maior nota do BotafogoO Botafogo ainda informou que tanto Ronald, quanto Chay farão exame de ressonância magnética durante os próximos dias, assim que a delegação retornar ao Rio de Janeiro.
> Veja a tabela da Série B
Com a demora para a entrada de uma maca, inclusive, Ronald saiu carregado de campo. Primeiro, com a ajuda de jogadores do CRB. Depois, Lucas Mezenga e Matheus Frizzo, que estavam no banco do Alvinegro, o levaram para ser tratado no canto do gramado.
O Botafogo volta a campo no próximo sábado, quando enfrenta o Cruzeiro, no Nilton Santos, às 16h30, em partida válida pela 11ª rodada da Série B do Brasileirão.

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