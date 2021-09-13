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Exame constata estiramento na região posterior da coxa esquerda de Arrascaeta, do Flamengo

Meia precisou ser substituído ainda no primeiro tempo do jogo contra o Palmeiras por dores na região; Arrascaeta foi reavaliado nesta segunda-feira, no CT...

Publicado em 13 de Setembro de 2021 às 16:04

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

13 set 2021 às 16:04
Crédito: Marcelo Cortes/Flamengo
Na tarde desta segunda-feira, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda de Arrascaeta. O clube não divulgou prazo para a recuperação, mas o jogador já iniciou tratamento. Mesmo assim, vale destacar, ele não estará disponível para a partida contra o Grêmio, na quarta-feira, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.> Análise: Flamengo supera desfalques e reafirma força do elencoA lesão ocorreu durante o jogo contra o Palmeiras. Arrascaeta ficou em campo por apenas 23 minutos na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo, no Allianz Parque. O meia havia sentido dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.
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Dessa forma, Arrascaeta se junta a Filipe Luís, que também está entregue ao departamento médico do Flamengo. Além deles, Gabigol, Rodrigo Caio, Renê, Bruno Henrique, Piris da Motta, Kenedy e Diego estão em processo de recondicionamento físico.
Vale lembrar que o Flamengo venceu o Grêmio por 4 a 0 no jogo de ida, em Porto Alegre. Assim, o Rubro-Negro pode perder por até três gols de diferença. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Santos e Athletico.

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