Exame constata estiramento na região posterior da coxa esquerda de Arrascaeta, do Flamengo

Na tarde desta segunda-feira, o Flamengo informou que um exame constatou estiramento na região posterior da coxa esquerda de Arrascaeta. O clube não divulgou prazo para a recuperação, mas o jogador já iniciou tratamento. Mesmo assim, vale destacar, ele não estará disponível para a partida contra o Grêmio, na quarta-feira, válida pelas quartas de final da Copa do Brasil.> Análise: Flamengo supera desfalques e reafirma força do elencoA lesão ocorreu durante o jogo contra o Palmeiras. Arrascaeta ficou em campo por apenas 23 minutos na partida válida pela 20ª rodada do Brasileirão, no último domingo, no Allianz Parque. O meia havia sentido dores na região posterior da coxa esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo.