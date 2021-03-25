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futebol

Exame aponta lesão muscular, e Pedro inicia tratamento no Flamengo

Atacante ficou apenas 10 minutos em campo na vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo. Clube rubro-negro não divulga prazo para retorno aos gramados...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 15:48

LanceNet

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Publicado em 

25 mar 2021 às 15:48
Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo
A temporada 2021 mal começou e o Flamengo possui novo problema físico no elenco. Em exame realizado nesta quinta-feira, Pedro teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda. O clube anunciou que o atacante já iniciou tratamento no Ninho do Urubu, mas não deu previsão para o retorno aos gramados.
+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoPedro se queixou de dores no local com apenas 10 minutos do clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Ele foi substituído por Rodrigo Muniz, que abriu o placar para o Flamengo na vitória por 2 a 0.
O atacante irá se juntar a outros dois nomes importantes do elenco do Flamengo no departamento médico: Rodrigo Caio e Thiago Maia. Enquanto o zagueiro também se recupera de uma lesão muscular na coxa, o volante está em fase de fisioterapia após uma cirurgia nos ligamentos do joelho.
+ Veja mais notícias do Flamengo
Com 12 pontos, o Flamengo ocupa a liderança isolada da Taça Guanabara. O próximo adversário será o Boavista, neste sábado, às 21h05 (de Brasília), em Bacaxá, pela sexta rodada do torneio. Além de Rodrigo Muniz, há a chance de Maurício Souza ter Gabigol à disposição para a partida.
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