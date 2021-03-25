Exame aponta lesão muscular, e Pedro inicia tratamento no Flamengo

Crédito: Alexandre Vidal/Flamengo

A temporada 2021 mal começou e o Flamengo possui novo problema físico no elenco. Em exame realizado nesta quinta-feira, Pedro teve constatada uma lesão no adutor da coxa esquerda. O clube anunciou que o atacante já iniciou tratamento no Ninho do Urubu, mas não deu previsão para o retorno aos gramados.

+ Tabela do Brasileirão 2021: veja todos os jogos do Flamengo na competiçãoPedro se queixou de dores no local com apenas 10 minutos do clássico contra o Botafogo, nesta quarta-feira, no Nilton Santos. Ele foi substituído por Rodrigo Muniz, que abriu o placar para o Flamengo na vitória por 2 a 0.

O atacante irá se juntar a outros dois nomes importantes do elenco do Flamengo no departamento médico: Rodrigo Caio e Thiago Maia. Enquanto o zagueiro também se recupera de uma lesão muscular na coxa, o volante está em fase de fisioterapia após uma cirurgia nos ligamentos do joelho.

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