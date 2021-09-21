Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Exame aponta lesão em Pedro Castro, do Botafogo, e meia inicia tratamento

Meio-campista se machucou na partida contra o Náutico, no último sábado, e exame de imagem detectou problema na panturrilha; clube não informou tempo de recuperação...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

21 set 2021 às 16:27

Publicado em 21 de Setembro de 2021 às 16:27

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Baixa para o Botafogo. O clube de General Severiano informou, por meio da assessoria de imprensa nesta terça-feira, que Pedro Castro sofreu uma lesão na panturrilha direita após a realização de um exame de imagem. O Alvinegro não informou um tempo provável de recuperação.
+ Pai cedo, Luiz Henrique, do Botafogo, lembra infância difícil e revela meta: 'Tirar meus pais da comunidade'
O meio-campista saiu lesionado na vitória sobre o Náutico, no último sábado, pela Série B do Brasileirão, ainda no primeiro tempo, dando lugar a Luís Oyama.Pedro Castro realizou um exame de imagem na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, e o resultado não foi dos melhores para o Alvinegro. Enderson Moreira ganha um desfalque.
O camisa 33, portanto, não joga contra o CSA, nesta quinta-feira, no Estádio Rei Pelé, pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro. Assim como aconteceu contra o Timbu, Luís Oyama deve assumir a vaga no time titular.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

botafogo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
O surpreendente município líder de mortes de trânsito no ES
Imagem de destaque
Complexos logísticos: oferta mais que dobra e vacância segue baixa no ES
Augusto recebe amigas na Igreja de Reis Magos
Augusto Pacheco recebe amigas para tour na Igreja de Reis Magos em Nova Almeida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados