Exame aponta lesão em Pedro Castro, do Botafogo, e meia inicia tratamento

Crédito: Vítor Silva/Botafogo

Baixa para o Botafogo. O clube de General Severiano informou, por meio da assessoria de imprensa nesta terça-feira, que Pedro Castro sofreu uma lesão na panturrilha direita após a realização de um exame de imagem. O Alvinegro não informou um tempo provável de recuperação.

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O meio-campista saiu lesionado na vitória sobre o Náutico, no último sábado, pela Série B do Brasileirão, ainda no primeiro tempo, dando lugar a Luís Oyama.Pedro Castro realizou um exame de imagem na reapresentação do elenco, na última segunda-feira, e o resultado não foi dos melhores para o Alvinegro. Enderson Moreira ganha um desfalque.