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Ex-zagueiro do Flamengo e da Seleção, Juan colocará os pés na Calçada da Fama do Maracanã

Cerimônia com o ex-zagueiro do Flamengo será realizada nesta sexta-feira...

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:40

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:40
Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo
A partir desta sexta-feira, a Calçada da Fama passará a contar com mais um significativo representante do futebol brasileiro. Trata-se do zagueiro Juan, que fez história no estádio atuando pelo Flamengo e pela Seleção Brasileira. O jogador foi convidado para deixar o molde de seus pés no local pelo Cláudio Castro (PSC-RJ, governador do Rio de Janeiro, e pelo secretário Leandro Alves.
- Nos tempos de menino, de arquibancada, jogar no Maracanã era um sonho distante. Estar ali, ao lado de meu pai, Roberto, torcendo por meu time do coração, Flamengo, já representava muito para mim. No estádio fiz meu primeiro jogo como profissional, conquistei títulos, vivi a sensação especial de defender a seleção brasileira e encerrei minha carreira há dois anos(...). Me sinto honrado com o convite que recebi do governador Cláudio Castro e do secretário Leandro Alves para fazer o molde dos meus pés para a sua Calçada da Fama (...). Quero dividir com minha família, com amigos que me apoiaram, com profissionais que me ajudaram a chegar até aqui, minha alegria por esta homenagem - publicou Juan a respeito do convite recebido nas redes sociais. Além do Flamengo, clube pelo qual foi revelado e retornou no fim da carreira, Juan atuou na Roma, da Itália, no Bayer Leverkusen, da Alemanha, e no Internacional. Depois de aposentar-se, em abril de 2019, Juan passou a integrar o departamento de futebol do Fla, e hoje ocupa o cargo de gerente técnico.

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