Ex-zagueiro do Corinthians usa 'Lei do Ex' como motivação para desencantar pelo Athletico-PR

Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians

O Corinthians precisa ficar de olhos abertos para não cair na ‘Lei do Ex’ neste domingo (22), quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso, porque o zagueiro Pedro Henrique, ex-Timão, busca o seu primeiro tento com a camisa do Furacão.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogosAtualmente com 25 anos de idade, Pedro teve a sua primeira experiência como profissional pelo Timão, em 2014, quando tinha 19 anos. O atleta oscilou entre as suas atuações entre 2016 e 2019, quando foi emprestado ao Athltico, retornando ao Time do Povo no ano seguinte, mas sendo vendido em definitivo ao clube paranaense em 2020.

Com a camisa corintiana, Pedro Henrique fez 103 partidas e marcou quatro gols, além de fazer parte do elenco campeão paulista em 2016, 2017 e 2017 e brasileiro em 2017.

Na sua segunda temporada pelo Athletico-PR, o defensor busca balançar as redes pela primeira vez pela equipe do Sul Brasileiro e vê na famosa ‘Lei do Ex’ a chance de desencantar.