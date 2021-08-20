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Ex-zagueiro do Corinthians usa 'Lei do Ex' como motivação para desencantar pelo Athletico-PR

Pedro Henrique foi revelado pelo Timão. mas deixou o clube em definitivo na temporada passada...

Publicado em 20 de Agosto de 2021 às 19:23

LanceNet

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Publicado em 

20 ago 2021 às 19:23
Crédito: Daniel Augusto Jr/Ag.Corinthians
O Corinthians precisa ficar de olhos abertos para não cair na ‘Lei do Ex’ neste domingo (22), quando enfrenta o Athletico-PR, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Isso, porque o zagueiro Pedro Henrique, ex-Timão, busca o seu primeiro tento com a camisa do Furacão.
>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!>> Confira a tabela do Brasilerão e simule os próximos jogosAtualmente com 25 anos de idade, Pedro teve a sua primeira experiência como profissional pelo Timão, em 2014, quando tinha 19 anos. O atleta oscilou entre as suas atuações entre 2016 e 2019, quando foi emprestado ao Athltico, retornando ao Time do Povo no ano seguinte, mas sendo vendido em definitivo ao clube paranaense em 2020.
Com a camisa corintiana, Pedro Henrique fez 103 partidas e marcou quatro gols, além de fazer parte do elenco campeão paulista em 2016, 2017 e 2017 e brasileiro em 2017.
Na sua segunda temporada pelo Athletico-PR, o defensor busca balançar as redes pela primeira vez pela equipe do Sul Brasileiro e vê na famosa ‘Lei do Ex’ a chance de desencantar.
Nesta temporada, Pedro Henrique fez 26 jogos. Juntando os outros dois anos em que o zagueiro jogou pelo Furacão, o atleta tem 78 partidas disputadas pela equipe.

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