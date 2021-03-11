Ex-zagueiro Dener entra na Justiça contra o Flamengo e pede indenização milionária

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Em janeiro de 2021, Dener Machado anunciou a sua aposentadoria precoce, aos 23 anos, apontando "irresponsabilidades e negligências" em cirurgias e recuperação como jogador do Flamengo. Agora, o ex-zagueiro ingressou com ação trabalhista na Justiça contra o clube da Gávea, pedindo uma indenização de R$ 4,2 milhões. A informação foi publicada pelo portal "Globoesporte".

O processo foi distribuído para a 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e tem como base a alegação do ex-zagueiro de que o departamento médico do Flamengo errou no tratamento de suas lesões a ponto de torná-lo inválido.O "Globoesporte" teve acesso ao documento, no qual Dener conta que não teve o tratamento adequado por parte do clube em sua recuperação.