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Ex-zagueiro Dener entra na Justiça contra o Flamengo e pede indenização milionária

Com 24 anos recém-feitos, o zagueiro acionou o clube na Justiça alegando negligência e irresponsabilidade por parte do departamento médico do Flamengo em sua recuperação...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 14:20

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

11 mar 2021 às 14:20
Crédito: Reprodução/Twitter
Em janeiro de 2021, Dener Machado anunciou a sua aposentadoria precoce, aos 23 anos, apontando "irresponsabilidades e negligências" em cirurgias e recuperação como jogador do Flamengo. Agora, o ex-zagueiro ingressou com ação trabalhista na Justiça contra o clube da Gávea, pedindo uma indenização de R$ 4,2 milhões. A informação foi publicada pelo portal "Globoesporte".
O processo foi distribuído para a 1ª Vara do Trabalho do Rio de Janeiro e tem como base a alegação do ex-zagueiro de que o departamento médico do Flamengo errou no tratamento de suas lesões a ponto de torná-lo inválido.O "Globoesporte" teve acesso ao documento, no qual Dener conta que não teve o tratamento adequado por parte do clube em sua recuperação.
A ação detalha os problemas médicos identificados a partir da ressonância magnética e afirma que, mesmo com o diagnóstico e a necessidade de uma nova cirurgia (na visão de Dener e de médicos consultados), o clube optou por não realizar o procedimento no ex-zagueiro, que fez 24 anos em 27 de janeiro.

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