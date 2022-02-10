Ex-Vasco, Zeca é anunciado como reforço do Houston Dynamo, da MLS

Nesta quinta-feira, o Houston Dynamo, time dos Estados Unidos que disputa a Major League Soccer (MLS), oficializou a contratação de Zeca. O lateral estava livre no mercado desde que deixou o Vasco e assinou contrato com o time do Texas por uma temporada, com opção de renovação por mais duas.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super Bowl- Zeca é um lateral versátil que acompanhamos há muitos anos e esperamos que ele tenha um impacto imediato em nosso elenco. Ele se encaixa no nosso perfil para um lateral ofensivo com muito conforto com a bola, excelente work rate e uma ameaça no terço ofensivo. Ele teve várias ofertas no Brasil e de clubes de todo o mundo e estamos empolgados por ele ter escolhido vir para Houston - disse disse o gerente geral do Dínamo, Pat Onstad.