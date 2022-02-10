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Ex-Vasco, Zeca é anunciado como reforço do Houston Dynamo, da MLS

O gerente geral do time do Texas comemorou a contratação do lateral brasileiro e revelou que o clube já o acompanha 'há muitos anos' ...

Publicado em 10 de Fevereiro de 2022 às 20:12

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

10 fev 2022 às 20:12
Nesta quinta-feira, o Houston Dynamo, time dos Estados Unidos que disputa a Major League Soccer (MLS), oficializou a contratação de Zeca. O lateral estava livre no mercado desde que deixou o Vasco e assinou contrato com o time do Texas por uma temporada, com opção de renovação por mais duas.> De Michael Jackson a Lady Gaga: shows icônicos do intervalo do Super Bowl- Zeca é um lateral versátil que acompanhamos há muitos anos e esperamos que ele tenha um impacto imediato em nosso elenco. Ele se encaixa no nosso perfil para um lateral ofensivo com muito conforto com a bola, excelente work rate e uma ameaça no terço ofensivo. Ele teve várias ofertas no Brasil e de clubes de todo o mundo e estamos empolgados por ele ter escolhido vir para Houston - disse disse o gerente geral do Dínamo, Pat Onstad.
Além do Vasco, Zeca soma passagens pelo Santos, Internacional e Bahia. O lateral também fez parte do grupo que conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016.
Crédito: Zecapodeatuartantocomolateraldireitoquantolateraldireito(Foto:Divulgação/HoustonDynamo

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