Ex-Vasco, Claudio Winck celebra bom momento e titularidade no Marítimo após um ano em Portugal

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Há um ano no Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck celebrou a marca e o bom momento na equipe lusitana. Após deixar o Vasco da Gama em setembro de 2020, o brasileiro acertou com o clube da Ilha da Madeira para viver sua segunda experiência no futebol europeu.

- Completo um ano de uma nova fase na minha carreira aqui em Portugal. O Marítimo abriu as portas pra mim e me acolheu, acreditando que eu poderia integrar esse grupo de grandes profissionais. Sou grato por essa oportunidade na carreira e que venham novas épocas mais. Aqui um pouco dessa trajetória que muito me orgulha - disse o atleta.

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Ao todo, Claudio Winck soma 43 partidas disputadas pelo Marítimo, com dois gols feitos e cinco assistências distribuídas aos seus companheiros. Na atual temporada, o atleta revelado no Internacional entrou em campo 11 vezes, todas elas como titular.

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