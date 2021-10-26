Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Vasco, Claudio Winck celebra bom momento e titularidade no Marítimo após um ano em Portugal
futebol

Ex-Vasco, Claudio Winck celebra bom momento e titularidade no Marítimo após um ano em Portugal

Lateral-direito chegou à equipe lusitana após ficar sem espaço no Cruz-Maltino e rapidamente conquistou a titularidade no Velho Continente...

Publicado em 26 de Outubro de 2021 às 15:37

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

26 out 2021 às 15:37
Crédito: Reprodução / Instagram
Há um ano no Marítimo, de Portugal, o lateral-direito Claudio Winck celebrou a marca e o bom momento na equipe lusitana. Após deixar o Vasco da Gama em setembro de 2020, o brasileiro acertou com o clube da Ilha da Madeira para viver sua segunda experiência no futebol europeu.
- Completo um ano de uma nova fase na minha carreira aqui em Portugal. O Marítimo abriu as portas pra mim e me acolheu, acreditando que eu poderia integrar esse grupo de grandes profissionais. Sou grato por essa oportunidade na carreira e que venham novas épocas mais. Aqui um pouco dessa trajetória que muito me orgulha - disse o atleta.
+ Veja a tabela e os jogos do Campeonato Português
Ao todo, Claudio Winck soma 43 partidas disputadas pelo Marítimo, com dois gols feitos e cinco assistências distribuídas aos seus companheiros. Na atual temporada, o atleta revelado no Internacional entrou em campo 11 vezes, todas elas como titular.
+ Vingaram ou não? Lembre os jogadores que ganharam o prêmio Golden Boy desde 2003
Com Claudio Winck à disposição, o Marítimo volta a campo no próximo domingo, contra o Gil Vicente, em partida válida pela décima rodada do Campeonato Português, em casa. Atualmente, o time da Ilha da Madeira ocupa a 13ª colocação da competição nacional.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

vasco
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Sara Gimenes Torres morreu em acidente de carro na Rodovia Leste-Oeste, em Cariacica
Namorado de jovem morta em acidente em Cariacica pede perdão e promete se apresentar à polícia
Imagem de destaque
Montadora chinesa traz 7 novos veículos comerciais 100% elétricos, sendo que 2 já estão no ES
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 23/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados