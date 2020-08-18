Ex-treinador de Davi Araújo analisa reforço do Botafogo: 'Força, veloz e muito dedicado'

Crédito: Ricardo Botelho/Real Brasília

Com problemas financeiros, o Botafogo precisa se reinventar no mercado para reforçar o elenco. A contratação de Davi Araújo, vindo do Real Brasília, se encaixa neste modelo. O atacante de 20 anos chega por empréstimo até dezembro de 2021 com opção de compra fixada. O custo do negócio é baixo e ele vem para compor o elenco do profissional.

Davi Araújo é uma das recentes promessas do Campeonato Candango, estadual do Distrito Federal, marcando dois gols em cinco partidas pelo Real Brasília na temporada. O LANCE! entrevistou Ariel Mamede, treinador da equipe, que analisou o atacante de 20 anos.

- É um jogador veloz, de extremo mesmo. Joga pelos dois lados, tem a facilidade de ficar pelos flancos. Pra mim a principal qualidade dele é a força com a qualidade. Tecnicamente ele é bom, chega com facilidade ao fundo. Tem um jogo apoiado razoável. O principal ponto dele são as jogadas em profundidade no último terço do campo - afirmou.

Mamede entende que Davi se destaca pela parte física e velocidade, mas ainda precisa melhorar o repertório ofensivo. Dos movimentos sem bola à finalização, o treinador do Real Brasília acredita que a curva será positiva com a presença de Paulo Autuori.

- O principal destaque é esse último terço, por ser fisicamente avantajado. Tem uma habilidade boa no um contra um. Um ponto que ele precisa evoluir é variar um pouco o jogo, fazer um facão por dentro da defesa, driblar para finalizar em gol, tentar ser mais efetivo em volume de finalizações. Por ser jovem, ele já vinha dando uma resposta no sentido de evoluir. Acredito que ele deve evoluir com o Paulo (Autuori) - completou.O atacante foi a revelação do Candangão do ano passado, jogando pelo Paracatu. Menos de um ano depois, assinou com o Botafogo. Ariel entende que essa é uma consequência do comprometimento de Davi.

- Como pessoa é um menino espetacular. Muita vontade de aprender e evoluir. Menino que tem prazer em trabalhar, treina muito forte, se dedica bastante e cuida do corpo. É um profissional muito dedicado e com certeza isso vai ajudar muito na carreira dele. Ele tem o prazer em aprender e ouvir - contou.

Ariel Mamede opinou sobre o posicionamento de Davi Araújo. Para ele, o atacante rende melhor pelo lado direito. Destro, consegue aproveitar a qualidade para chegar à linha de fundo com mais facilidade, de acordo com a visão do treinador.