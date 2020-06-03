Ex-técnico do Flamengo e atualmente na seleção do Chile, Rueda fala da rotina durante quarentena

Crédito: Mauro PIMENTEL / AFP

O técnico do Chile, Reinaldo Rueda, contou como tem passado os dias durante a quarentena causada pelo novo coronavírus. Segundo "El Profe", que treinou o Flamengo em 2017, a rotina, que antes era bem agitada com companheiros da seleção chilena, agora tem sido via internet.

- É uma nova experiência. Antes de tudo isso acontecer, eu passava muito mais do meu tempo todos os dias com a equipe técnica. Nos reunimos com os vários departamentos do centro de treinamento, planejamos juntos, analisamos o material com o qual trabalhamos, preparamos sessões de treinamento, editamos vídeos e coisas assim. Mas agora estamos fazendo tudo isso online. Também estamos participando de seminários de treinamento. Estavam lendo. Estamos nos exercitando para aliviar o estresse. E estamos ajudando nas tarefas domésticas - disse Rueda ao site da Fifa.

O comandante também contou que tem dedicado parte de seu tempo ao estudo do inglês e de instrumentos musicais.