Ex-técnico do Flamengo e atualmente na seleção do Chile, Rueda fala da rotina durante quarentena

O técnico do Chile, Reinaldo Rueda, contou como tem passado os dias durante a quarentena causada pelo novo coronavírus. Segundo "El Profe", que treinou o Flamengo em 2017, a rotina, que antes era bem agitada com companheiros da seleção chilena, agora tem sido via internet.
- É uma nova experiência. Antes de tudo isso acontecer, eu passava muito mais do meu tempo todos os dias com a equipe técnica. Nos reunimos com os vários departamentos do centro de treinamento, planejamos juntos, analisamos o material com o qual trabalhamos, preparamos sessões de treinamento, editamos vídeos e coisas assim. Mas agora estamos fazendo tudo isso online. Também estamos participando de seminários de treinamento. Estavam lendo. Estamos nos exercitando para aliviar o estresse. E estamos ajudando nas tarefas domésticas - disse Rueda ao site da Fifa.
O comandante também contou que tem dedicado parte de seu tempo ao estudo do inglês e de instrumentos musicais.
- Estou trabalhando no meu inglês e também estou gastando um pouco de tempo no acordeão, que eu sofro desde que eu era garoto, com nossa música na Colômbia. Infelizmente, os vizinhos estão reclamando comigo, então comecei a tomar precauções e fechei minhas janelas e portas antes de começar a tocar.E MAIS:O futebol voltou na Terrinha! Veja o que ainda está em disputa no Campeonato PortuguêsO dia do mercado: Benfica descarta volta de brasileiro, rival do City monitora Sterling e Barcelona deseja repatriar joiaCampeonato Russo será retomado no dia 19 de junhoBarcelona e Lautaro entram em acordo, segundo jornal; clube precisa se acertar com a Inter aindaThiago Alcântara volta a treinar e fica à disposição no Bayern E MAIS: