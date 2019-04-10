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Reforço

Ex-São Paulo e Vasco, zagueiro Aislan acerta com o Serra para a Série D

A estreia na Série D acontece entre os dias 04 e 05 de maio. O Serra ficou no grupo A13

Publicado em 10 de Abril de 2019 às 19:26

Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

10 abr 2019 às 19:26
O Serra segue se reforçando para a Série D do Campeonato Brasileiro. Na tarde desta quarta-feira (10), o Tricolor Serrano acertou com o zagueiro Aislan,de 31 anos, que em sua carreira acumula passagens por São Paulo e Vasco. A experiência de Aislan em jogos grandes pode ajudar o time serrano no sonho de chegar à Série C.   
Aislan é o novo zagueiro do Serra Crédito: Richard Pinheiro
O defensor estava no Tupi-MG, onde disputou o Campeonato Mineiro deste ano. Logo depois do Estadual, Aislan havia acertado com a Portuguesa Santista, mas com a eliminação da equipe na Série A2 do Paulistão, o jogador fechou com o Serra e revelou que já tinha negociações com o clube capixaba e com o atual técnico da equipe Gian Rodrigues. 
A estreia na Série D acontece entre os dias 04 e 05 de maio. O Serra ficou no grupo A13, ao lado de Brasiliense, URT e Ituano. As equipes se enfrentam em jogos de ida e volta dentro de suas chaves.
 

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