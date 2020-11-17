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Ex-Santos estreia com vitória em clube alagoano: 'Me sinto em casa'

Meia participou da vitória do CRB por 2 a 1, contra o Oeste, na sexta-feira (13)...
LanceNet

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Publicado em 

17 nov 2020 às 06:19

Publicado em 17 de Novembro de 2020 às 06:19

Crédito: Divulgação/Santos FC
O ex-meia do Santos, Wesley, campeão paulista com o clube em 2010, na geração que teve nomes como Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e companhia, estreou pelo CRB na vitória por 2 a 1 diante do Oeste, em Barueri, na última sexta-feira (13), pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B.
- Estou muito feliz com esse início no CRB. Apenas de pouco tempo no clube, já me sinto bem, em casa. Agora é trabalhar forte para crescer de produção com a equipes. Vou lutar para fazer uma boa sequência com todos para alcançarmos os nossos objetivos na competição - disse o jogador via assessoria.
O time alagoano também pode sacramentar nesta terça-feira (17) a chegada do meia Anderson Ceará por empréstimo. O time fez a solicitação ao Peixe e os conselheiros do clube discutirão e votarão essa possibilidade nesta noite. O meia já se manifestou que quer deixar o Alvinegro para ganhar mais chances em outras agremiações.

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