Ex-Santos estreia com vitória em clube alagoano: 'Me sinto em casa'

Crédito: Divulgação/Santos FC

O ex-meia do Santos, Wesley, campeão paulista com o clube em 2010, na geração que teve nomes como Neymar, Paulo Henrique Ganso, André e companhia, estreou pelo CRB na vitória por 2 a 1 diante do Oeste, em Barueri, na última sexta-feira (13), pela 21ª rodada do Brasileirão da Série B.

- Estou muito feliz com esse início no CRB. Apenas de pouco tempo no clube, já me sinto bem, em casa. Agora é trabalhar forte para crescer de produção com a equipes. Vou lutar para fazer uma boa sequência com todos para alcançarmos os nossos objetivos na competição - disse o jogador via assessoria.