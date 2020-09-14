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futebol

Ex-Santos, Derlis promete não comemorar se fizer gol contra o clube

Atacante, que jogou no Peixe entre 2018 e 2019, e foi treinado por Cuca, elogiou o Peixe e mostrou carinho. Confronto entre os dois melhores do grupo G acontece nesta terça-feira
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Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 14:54

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

14 set 2020 às 14:54
Crédito: Divulgação/Club Olimpia
O Santos terá um duelo contra um velho conhecido nesta terça-feira (15), às 21h30, na Vila Belmiro, pela terceira rodada do Grupo G da Libertadores. Trata-se do atacante Derlis Gonzáles, que jogou no Peixe entre 2018 e 2019, com 54 jogos disputados e nove gols marcados.
Através de sua assessoria, o atacante paraguaio ressaltou o carinho que tem pelo clube brasileiro e, caso marque diante do Peixe, não irá comemorar o gol.
- Vestir a camisa do Santos, um dos clubes mais importante do mundo, foi uma honra para mim. Além disso, sempre fui tratado com carinho e respeito pela diretoria, comissão técnica, companheiros de elenco e pela torcida. É claro que sou profissional e, se entrar em campo, vou procurar fazer o meu melhor. Mas, se fizer um gol amanhã (terça-feira), não vou comemorar pelo enorme respeito que tenho pelo clube - afirmou.
De volta aos relacionados pelo técnico Daniel Garnero após se recuperar de uma tendinite na perna direita, que o deixou fora da equipe nas duas últimas rodadas do Campeonato Paraguaio, Derlis reconhece que a tarefa não será fácil, mas deixa claro o objetivo do Olímpia na viagem ao Brasil.
- O jogo será muito difícil, mas nós queremos um resultado positivo para seguir na luta pela classificação para a segunda fase. Fizemos uma preparação especial e vejo nosso grupo focado para lutar pelos três pontos - disse o atacante, que soma cinco gols por sua equipe na competição nacional.

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