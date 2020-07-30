Ex-presidente do Palmeiras provoca São Paulo: 'Engole o sol de bananas'

Crédito: Ex-presidente do Palmeiras provocou São Paulo no Instagram com foto de "sol de bananas" (Reprodução/Instagram

A eliminação do São Paulo nas quartas de final do Campeonato Paulista, perdendo do Mirassol por 3 a 2, no Morumbi, foi lembrada por Paulo Nobre. Em sua conta no Instagram nesta quinta-feira, o ex-presidente do Palmeiras comemorou a classificação do time à semifinal, vencendo o Santo André por 2 a 0, no Allianz Parque, provocando o arquirrival publicando uma imagem que chamou de "sol de bananas".

- Ufa! Passamos para a semifinal do Paulistão, mas, mesmo não jogando bem nem apresentando um futebol envolvente e bonito, temos muita chances de sermos campeões, é só não perder o foco! Agora, a “maldição do quitandeiro” é no mínimo hilária! Zombou do Palmeiras... Agora, engole o sol de bananas, sem engasgar - escreveu o ex-presidente.Confira a publicação no Instagram de Paulo Nobre nesta quinta-feira: As bananas são citadas como uma resposta a um episódio de 2014. Nobre era presidente do Palmeiras e acusou o São Paulo de falta de ética ao se acertar com Alan Kardec, atacante que estava no Verdão. Carlos Miguel Aidar, então mandatário tricolor, deu um entrevista coletiva comendo bananas, afirmando que elas estavam "meio verdes", e chamando a manifestação palmeirense de "patética", dizendo que o Verdão "se apequenava ano após ano".

O Palmeiras jogará a partida única da semifinal do Paulista no fim de semana, com data e adversário ainda a serem definidos. É certo, contudo, que atuará no Allianz Parque, já que o clube terá, no mínimo, a segunda melhor pontuação entre os classificados, e os dois maiores pontuadores serão mandantes.