Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre manifesta apoio a Abel Ferreira: ‘Grande Portuga! #FicaAbel’
futebol

Ex-presidente do Palmeiras, Paulo Nobre manifesta apoio a Abel Ferreira: ‘Grande Portuga! #FicaAbel’

Antecessor de Maurício Galiotte no comando do Verdão defendeu o treinador, que, segundo ele, é responsável pelo sucesso alviverde na última temporada
...

Publicado em 19 de Abril de 2021 às 16:10

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

19 abr 2021 às 16:10
Crédito: Paulo Nobre foi presidente do Palmeiras entre 2013 e 2016 (Cesar Greco/Ag Palmeiras
O Palmeiras não vive um bom momento, chegando na marca de quatro jogos sem vitórias pela segunda vez desde a contratação de Abel Ferreira. Esta fase da equipe gerou muitas críticas ao time e ao treinador. Com isso, o ex-presidente do clube, Paulo Nobre, se manifestou, em seu Instagram, demonstrando apoio ao português.>> Semana de Libertadores! Veja quando jogam os times brasileiros e onde assistir
– A temporada 2020 foi muito atípica, e mesmo sem quase ninguém acreditar (mesmo nós palmeirenses) tivemos resultados espetaculares, graças à sorte que demos de, no meio de uma temporada que parecia perdida, termos encontrado essa grata surpresa de treinador chamado Abel! Acredito que ele foi o principal responsável pelos ótimos resultados que acabaram sendo atingidos um ou dois meses atrás. Uma nova temporada se inicia, com uma maratona desumana de jogos (parece até que o Palmeiras está sendo punido pelo seu sucesso na temporada passada, ridículo mas é verdade!). Então, espero, como torcedor, que o técnico Abel seja devidamente blindado de tudo e todos para poder se concentrar em só trabalhar, que nisso ele já demonstrou que é bom e entende do assunto, e não perca esse ótimo ambiente que ele conseguiu construir no clube que ele já se identificou! Grande Portuga! #FICAABEL – afirmou Nobre. Abel Ferreira é o alvo de algumas críticas da torcida devido ao futebol abaixo da média apresentado pelo Palmeiras nos últimos jogos. O treinador demonstrou, em sua última entrevista coletiva, que não entende ser problema e, ao ser questionado sobre questões de calendário, pediu para que 'alguém dentro do clube' se pronuncie.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

palmeiras
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
'Nunca imaginei que acabaria na África': o limbo dos latinoamericanos deportados pelos EUA para o Congo
Imagem de destaque
Guarda compartilhada de pets: dinâmica exige atenção com a alimentação do animal
STF se vê na mira de candidatos, e reação de ministros gera nova divisão interna

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados