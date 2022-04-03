Nesta segunda-feira, 4 de abril, o destino da SAF e do Cruzeiro podem ser fedinifos pslo Conselho Deliberativo co clube, que se reúne para votar se são a favor ou cohtra às mudanças de termos do contrato para vender as ações da SAF a Ronaldo. Mas, o cenário, que jé complicado, pode ficar ainda mais tenso, pois um dos bomens mais influentes no conselho, o ex-presidente Alvimar Perrella promete buscar ate a Justiça se achar que a votação pode sser nociva ao Cruzeiro.

Alvimar enviou áudio a alguns conselheiros do clube se posicionandoa favor do acordo com Fenômeno, mas considera os termos "desequilibrados" e quer rever issoo.

- Depois de analisar muito o contrato que foi muito nocivo ao Cruzeiro, todo mundo está muito satisfeito com o Ronaldo, e nós não queremos a saída dele, só o equilíbrio maior desse contrato-disse no áudio que vazou. Ouça no player acima.

Depois da divulgação dos termos do contrato de pré-compra, em que as cláusulas se mostram mais vantajosas para o ex-jogador Ronaldo, o clima segue “quente” na Raposa.