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Ex-presidente do Cruzeiro, Alvimar Perrella pede maior equilíbrio em contrato com Ronaldo pela SAF

O ex-dirigente indica que o conselho do clube pode acionar a Justiça para barrar a venda da SAF da Raposa para o ex-jogador...
LanceNet

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Publicado em 

03 abr 2022 às 19:07

Publicado em 03 de Abril de 2022 às 19:07

Nesta segunda-feira, 4 de abril, o destino da SAF e do Cruzeiro podem ser fedinifos pslo Conselho Deliberativo co clube, que se reúne para votar se são a favor ou cohtra às mudanças de termos do contrato para vender as ações da SAF a Ronaldo. Mas, o cenário, que jé complicado, pode ficar ainda mais tenso, pois um dos bomens mais influentes no conselho, o ex-presidente Alvimar Perrella promete buscar ate a Justiça se achar que a votação pode sser nociva ao Cruzeiro.
Alvimar enviou áudio a alguns conselheiros do clube se posicionandoa favor do acordo com Fenômeno, mas considera os termos "desequilibrados" e quer rever issoo.
- Depois de analisar muito o contrato que foi muito nocivo ao Cruzeiro, todo mundo está muito satisfeito com o Ronaldo, e nós não queremos a saída dele, só o equilíbrio maior desse contrato-disse no áudio que vazou. Ouça no player acima.
Depois da divulgação dos termos do contrato de pré-compra, em que as cláusulas se mostram mais vantajosas para o ex-jogador Ronaldo, o clima segue “quente” na Raposa.
O Fenômeno quer a inclusão das Tocas da Raposa I e II no contrato e os desdobramentos mostraram que há mais camadas de polêmicas do que vem sendo veiculado pelos dois lados e imprensa do Cruzeiro para Ronaldo passa por seus dias mais difíceis. Alvimar, com Sérgio Santos Rodrigues, promete ir até a Justiça se a votação da SAF for  nociva ao Cruzeiro-(Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

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