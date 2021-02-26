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Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez manda indireta para o Internacional

Cartola afirmou que o Timão 'sempre joga pra ganhar', fazendo alusão a derrota do Colorado para o Goiás, em 2007, que ajudou a rebaixar os corintianos...

Publicado em 26 de Fevereiro de 2021 às 00:22

LanceNet

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Publicado em 

26 fev 2021 às 00:22
Crédito: Reprodução/Corinthians TV
Após o Corinthians empatar em 0 a 0 contra o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que tirou o título do Colorado, o ex-presidente e atual conselheiro do Corinthians, Andrés Sanchez fez uma postagem enigmática no Twitter, em tom de provocação, ao time gáucho.
- Não fomos bem no ano, mas Corinthians, bem ou mal, sempre joga pra ganhar, diferente de outros somos gigantes - escreveu Andrés. Ainda que não seja explícito, o tuíte faz alusão a 2007, quando o Timão dependia de uma vitória do Inter contra o Goiás para se salvar do rebaixamento, mas o Colorado perdeu por 2 a 1, de virada, no Serra Dourada, em Goiânia.
Na época, a torcida corintiana alegou que a equipe de Porto Alegre teria feito "corpo mole" para que o Corinthians caísse, já que dois anos antes, em 2005, os dois times disputaram ponto a ponto o Brasileirão, marcado por polêmicas de arbitragem e "Máfia do Apito", que anulou 11 jogos da competição.
Andrés era recém-eleito presidente do Timão, em seu primeiro mandato, no descenso da equipe.
Água no chope
O Internacional chegou a última rodada do Brasileiro precisando bater o Timão e precisando de pelo menos um empate entre São Paulo e o líder Flamengo, no Morumbi. O Tricolor Paulista venceu o Rubro-Negro por 2 a 1, mas o Inter ficou no empate sem gols com a equipe do Parque São Jorge e a taça ficou com o Fla.

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