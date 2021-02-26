Ex-presidente do Corinthians, Andrés Sanchez manda indireta para o Internacional

Crédito: Reprodução/Corinthians TV

Após o Corinthians empatar em 0 a 0 contra o Internacional no Beira Rio, em Porto Alegre, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que tirou o título do Colorado, o ex-presidente e atual conselheiro do Corinthians, Andrés Sanchez fez uma postagem enigmática no Twitter, em tom de provocação, ao time gáucho.

- Não fomos bem no ano, mas Corinthians, bem ou mal, sempre joga pra ganhar, diferente de outros somos gigantes - escreveu Andrés. Ainda que não seja explícito, o tuíte faz alusão a 2007, quando o Timão dependia de uma vitória do Inter contra o Goiás para se salvar do rebaixamento, mas o Colorado perdeu por 2 a 1, de virada, no Serra Dourada, em Goiânia.

Na época, a torcida corintiana alegou que a equipe de Porto Alegre teria feito "corpo mole" para que o Corinthians caísse, já que dois anos antes, em 2005, os dois times disputaram ponto a ponto o Brasileirão, marcado por polêmicas de arbitragem e "Máfia do Apito", que anulou 11 jogos da competição.

Andrés era recém-eleito presidente do Timão, em seu primeiro mandato, no descenso da equipe.

Água no chope