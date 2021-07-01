Ex-presidente do Corinthians, Alberto Dualib está internado em São Paulo

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Aos 101 anos de idade, Alberto Dualib, ex-presidente do Corinthians, está internado no Hospital Santa Catarina, em São Paulo, desde a primeira quinzena de junho. O quadro de saúde, no entanto, não foi revelado a pedido da família. A informação foi divulgada primeiramente pelo UOL e confirmada pelo LANCE!.TABELA> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui

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Histórico dirigente corintiano, Dualib presidiu o clube entre 1993 e 2007, quando renunciou antes de passar por um processo de impeachment que estava sendo articulado dentro do clube em decorrência das investigações por parte do Ministério Público envolvendo a parceria com a MSI.