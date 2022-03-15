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Ex-presidente do Botafogo, Maurício Assumpção finaliza estágio na base do Vasco

Ex-dirigente, expulso do quadro de sócios do Glorioso, é cursa pós-graduação em gestão do futebol e esteve presente por 30 dias na rotina do time sub-20 cruz-maltino...
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Publicado em 

15 mar 2022 às 15:07

Publicado em 15 de Março de 2022 às 15:07

Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo, terminou um período de estágio nas categorias de base do Vasco. O ex-dirigente cursa pós-graduação em Futebol na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais.No decorrer de 30 dias, acompanhou de perto a gestão do time sub-20 e da comissão técnica chefiada por Igor Guerra. A experiência foi finalizada há duas semanas, mas Assumpção postou em suas redes sociais somente nesta terça-feira com uma imagem e uma mensagem de agradecimento. Após a publicação, a foto começou a circular em redes sociais.
- Durante 30 dias, tive a imensa satisfação de fazer um estágio, na condição de aluno de pós-graduação em futebol da UFV, no CRVG. Pude vivenciar o processo de formação, principalmente na categoria sub-20, que este Gigante promove em suas divisões de base. Agradeço ao amigo Carlos Brazil. que me proporcionou esta experiência extremamente rica em conhecimento e novas amizades. Pude também rever grandes amigos e antigos funcionários da época de BRF - diz a publicação.
Crédito: MaurícioAssumpção,ex-presidentedoBotafogo(Reprodução

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