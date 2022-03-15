Ex-presidente do Botafogo, Maurício Assumpção finaliza estágio na base do Vasco

Maurício Assumpção, ex-presidente do Botafogo, terminou um período de estágio nas categorias de base do Vasco. O ex-dirigente cursa pós-graduação em Futebol na Universidade de Viçosa, em Minas Gerais.No decorrer de 30 dias, acompanhou de perto a gestão do time sub-20 e da comissão técnica chefiada por Igor Guerra. A experiência foi finalizada há duas semanas, mas Assumpção postou em suas redes sociais somente nesta terça-feira com uma imagem e uma mensagem de agradecimento. Após a publicação, a foto começou a circular em redes sociais.