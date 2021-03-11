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futebol

Ex-presidente da Juventus ataca contratação de CR7: 'Erro absoluto'

Giovanni Cobolli afirmou que o custo do atacante tem sido muito caro para os cofres do clube. Ex-mandatário é favorável a saída do atleta ao final da temporada...

Publicado em 11 de Março de 2021 às 11:44

LanceNet

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Publicado em 

11 mar 2021 às 11:44
Crédito: MARCO BERTORELLO / AFP
Giovanni Cobolli, ex-presidente da Juventus entre 2006 e 2009, classificou a contratação de Cristiano Ronaldo como um “erro absoluto” em entrevista à “Rádio Punto Nuovo”. O ex-mandatário não perdoou a participação apagada do principal jogador da Velha Senhora na eliminação do clube diante do Porto na Champions League.- Contratar Cristiano Ronaldo foi um erro absoluto. Eu disse desde o primeiro dia. É um grande jogador, campeão, mas muito caro. Tudo está nas mãos da Juventus, que paga um milhão de euros (R$ 6,8 milhões) a cada gol que ele faz. A Velha Senhora necessita de uma reconstrução e deveria vender Cristiano Ronaldo ao final da temporada.
> Veja a tabela do Campeonato Italiano
Desde a última terça-feira, o craque português vem sendo atacado pela imprensa italiana e a Juventus cogita seriamente colocar o camisa sete à venda na próxima janela de transferências. O clube passa por problemas financeiros e o Paris Saint-Germain está interessado na contratação do veterano.

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