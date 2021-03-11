Ex-presidente da Juventus ataca contratação de CR7: 'Erro absoluto'

Giovanni Cobolli, ex-presidente da Juventus entre 2006 e 2009, classificou a contratação de Cristiano Ronaldo como um “erro absoluto” em entrevista à “Rádio Punto Nuovo”. O ex-mandatário não perdoou a participação apagada do principal jogador da Velha Senhora na eliminação do clube diante do Porto na Champions League.- Contratar Cristiano Ronaldo foi um erro absoluto. Eu disse desde o primeiro dia. É um grande jogador, campeão, mas muito caro. Tudo está nas mãos da Juventus, que paga um milhão de euros (R$ 6,8 milhões) a cada gol que ele faz. A Velha Senhora necessita de uma reconstrução e deveria vender Cristiano Ronaldo ao final da temporada.