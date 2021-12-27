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futebol

Ex-presidente da federação polonesa detona Paulo Sousa: 'Estou enojado'

Zbignew Boniek criticou o desejo do comandante português comandar o Flamengo, enquanto a Polônia está buscando uma vaga na próxima Copa do Mundo...

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 10:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

27 dez 2021 às 10:44
Paulo Sousa, nome desejado pelos dirigentes do Flamengo para comandar a equipe carioca em 2022, foi duramente criticado por Zbignew Boniek, ex-presidente da federação polonesa, em entrevista ao programa "Prawda Futbolu". O mandatário foi responsável pela contratação do português, mas diz se sentir com nojo do treinador.- Ao colocar o dinheiro à frente da decência, Paulo Sousa terá perdido entre nós. Mas penso que isso jogará ao nosso favor e nossas chances na repescagem aumentam. Fiz dele treinador de seleção. É inteligente e conhece o futebol. Estou incrivelmente enojado e pouco desapontado.
Cezary Kulesza, atual presidente da federação polonesa, afirmou que não irá assinar a rescisão contratual de Paulo Sousa. Com isso, a saída do comandante da Polônia e o anúncio oficial por parte do Flamengo ainda não aconteceram, embora o acerto esteja encaminhado.
Nas Eliminatórias, a Polônia ocupou a vice-liderança no Grupo I, onde a Inglaterra conquistou vaga direta para o Mundial do Qatar. Na repescagem, a equipe do leste europeu irá encarar a Rússia e, em caso de vitória, poderá enfrentar Suécia ou República Tcheca em busca de um lugar na Copa de 2022.
Crédito: PauloSousaécriticadoporpossívelsaídadaPolôniaparaoFlamengo(VicenzoPinto/AFP

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