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Ex-presidente da Chapecoense, Luiz Valentim Morello morre aos 75 anos

Figura que também esteve ligado ao esporte na cidade de Chapecó como Secretário de Esportes faleceu por complicações em decorrência da Covid-19...
LanceNet

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Publicado em 

23 fev 2021 às 11:41

Publicado em 23 de Fevereiro de 2021 às 11:41

Crédito: Morello foi mandatário do clube em 1984 (Reprodução/Arquivo Pessoal
Luiz Valentim Morello, ex-presidente da Chapecoense e figura ligada de uma forma geral ao esporte na cidade de Chapecó, morreu na madrugada dessa segunda-feira (23) em Santa Catarina.
Segundo informação do 'Portal Pinzón', ele faleceu em sua residência, onde recebia cuidados médicos e estava próximo à família, devido ao quadro de Covid-19 agravado por comorbidades. >Tabela do Campeonato CatarinenseMorello comandou o Verdão do Oeste em 1984 e fortificou seus laços com a área esportiva da cidade ao exercer a função de Secretário de Esportes (dentre várias outras associações e entidades ligadas ao esporte) além de supervisionar a equipe de vôlei onde firmou uma parceria junto a Chape.
- Diante da triste perda, a Chapecoense, em nome da sua diretoria, expressa os mais sinceros sentimentos e deseja força à família para enfrentar a situação tão difícil.
Além da Chapecoense, Luiz Valentim também possui em seu currículo ligação com outro clube importante do cenário nacional, o Internacional, por onde passou como assessor de finanças justamente nos anos dos dois primeiros títulos nacionais do clube gaúcho: 1975 e 1976.

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