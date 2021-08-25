Ex-presidente, Belluzzo fala sobre a negociação de Hulk com o Palmeiras: ‘Um erro estratégico’

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Meses antes de assinar e ser o novo goleador do Atlético-MG, o atacante Hulk teve conversas com o Palmeiras para jogar em seu clube do coração, mas as negociações não avançaram em razão dos valores solicitados pelo paraibano. Luiz Gonzaga Belluzzo, ex-presidente do Verdão, em entrevista ao UOL, criticou a condução do negócio e lamentou que o Verdão não tenha fechado com o jogador.– O Palmeiras tem uma deficiência no ataque, na minha visão, sobretudo na finalização. Estava vendo ontem o desempenho do Hulk. Acho que a diretoria do Palmeiras cometeu um erro estratégico. Se você tem um time que vai disputar a Libertadores, do ponto de vista financeiro, há um provimento de premiação ao longo da disputa muito importante. A conta que se tem que fazer, e às vezes os dirigentes de futebol não fazem, é que você, poupando dinheiro agora, talvez perca dinheiro lá na frente – disse Belluzzo.

Ciente das dificuldades do Palmeiras com a posição de camisa 9, o cartola enalteceu a necessidade de jogador com as características de Hulk.

– Precisa haver uma mínima capacidade de avaliação para saber qual o custo de oportunidade de não ter um jogador como Hulk, que poderia mudar qualitativamente o seu time. Não estou menosprezando os outros jogadores, mas acho que o Palmeiras visivelmente tem uma deficiência nessa posição e nessa forma de jogar no ataque. Sobretudo porque o Palmeiras tem um jogador como o Dudu, um servidor excepcional – finalizou.Por fim, o ex-comandante teceu críticas pontuais à gestão atual, pela qual diz ter respeito e consideração diante do trabalho realizado.

– Tenho a maior admiração pelo Galiotte, mas acho que foi uma decisão equivocada. Ele preencheria uma lacuna no ataque do Palmeiras. Acho que ficaríamos com um time muito difícil de ser batido.