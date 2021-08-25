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Ex-presidente, Belluzzo fala sobre a negociação de Hulk com o Palmeiras: ‘Um erro estratégico’

O ex-presidente do Palmeiras criticou a condução do negócio e lamentou que o Verdão não tenha fechado com o jogador que hoje é o principal nome do Atlético-MG...

Publicado em 25 de Agosto de 2021 às 07:10

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2021 às 07:10
Crédito: Yuri EDMUNDO / POOL / AFP
Meses antes de assinar e ser o novo goleador do Atlético-MG, o atacante Hulk teve conversas com o Palmeiras para jogar em seu clube do coração, mas as negociações não avançaram em razão dos valores solicitados pelo paraibano. Luiz Gonzaga Belluzzo, ex-presidente do Verdão, em entrevista ao UOL, criticou a condução do negócio e lamentou que o Verdão não tenha fechado com o jogador.– O Palmeiras tem uma deficiência no ataque, na minha visão, sobretudo na finalização. Estava vendo ontem o desempenho do Hulk. Acho que a diretoria do Palmeiras cometeu um erro estratégico. Se você tem um time que vai disputar a Libertadores, do ponto de vista financeiro, há um provimento de premiação ao longo da disputa muito importante. A conta que se tem que fazer, e às vezes os dirigentes de futebol não fazem, é que você, poupando dinheiro agora, talvez perca dinheiro lá na frente – disse Belluzzo.
Ciente das dificuldades do Palmeiras com a posição de camisa 9, o cartola enalteceu a necessidade de jogador com as características de Hulk.
– Precisa haver uma mínima capacidade de avaliação para saber qual o custo de oportunidade de não ter um jogador como Hulk, que poderia mudar qualitativamente o seu time. Não estou menosprezando os outros jogadores, mas acho que o Palmeiras visivelmente tem uma deficiência nessa posição e nessa forma de jogar no ataque. Sobretudo porque o Palmeiras tem um jogador como o Dudu, um servidor excepcional – finalizou.Por fim, o ex-comandante teceu críticas pontuais à gestão atual, pela qual diz ter respeito e consideração diante do trabalho realizado.
– Tenho a maior admiração pelo Galiotte, mas acho que foi uma decisão equivocada. Ele preencheria uma lacuna no ataque do Palmeiras. Acho que ficaríamos com um time muito difícil de ser batido.
Atualmente, no entanto, a diretoria entende que o elenco precisa de novos nomes e, por isso, busca no mercado um centroavante que esteja de acordo com a realidade econômica da agremiação e com o estilo de jogo proposto pelo treinador Abel Ferreira.

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