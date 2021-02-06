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Ex-preparador físico do Botafogo se diz triste com queda, mas lembra: 'Trabalho interrompido com 6 jogos'

Fábio Lefundes, que trabalhou na comissão técnica de Bruno Lazaroni, afirma que estará na torcida pela melhora do Alvinegro, mas relembra decisão de demissão precoce...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 15:45

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 15:45

Crédito: Vítor Silva/Botafogo
Rebaixado para a segunda divisão, o Botafogo terá a chance de recomeçar e tentar retornar à elite do futebol brasileiro em 2022. Com cinco treinadores durante a temporada, o Alvinegro teve a queda decretada na última sexta-feira, após derrota por 1 a 0 para o Sport, no Estádio Nilton Santos.
Fábio Lefundes, preparador físico na comissão técnica de Bruno Lazaroni, um dos comandantes do Botafogo durante a temporada, lamentou a queda. O profissional, que saiu do futebol asiático para chegar ao Alvinegro, escreveu, por meio de uma rede social, que ficou chateado com a queda.
Por outro lado, o profissional fez questão de lembrar que a comissão técnica foi desligada do clube com apenas seis jogos à frente do comando do elenco. Bruno Lazaroni - e, consequentemente, Lefundes - foi demitido após a derrota para o Cuiabá, pela Copa do Brasil. Críticas feitas por Carlos Augusto Montenegro também não foram bem vistas pelo comandante.CONFIRA A MENSAGEM DE FÁBIO LEFUNDES:
"Lamento profundamente o rebaixamento do Botafogo de Futebol e Regatas, pois tenho um enorme respeito pela instituição e pelos seus torcedores.
Fica a tristeza por não ter conseguido ajudar mais durante o período em que lá estivemos. É preciso lembrar, no entanto, que o trabalho foi interrompido de maneira precoce com apenas 6 jogos pela diretoria, mas fora da zona de rebaixamento.
Estarei na torcida para que os novos gestores eleitos consigam recolocar o clube numa trajetória de glórias e conquistas e não deixem esse gigante do futebol brasileiro perder o protagonismo de outras épocas."

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