Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Ex-Ponte Preta, Renato retorna ao Flamengo-SP e promete que "não vai faltar raça"
futebol

Ex-Ponte Preta, Renato retorna ao Flamengo-SP e promete que "não vai faltar raça"

Em suas primeiras palavras, o "velho novo" jogador do Corvo de Guarulhos garantiu entrega e raça dentro de campo. Seu último clube foi a Macaca, onde atuou por dois anos...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 ago 2021 às 12:46

Publicado em 05 de Agosto de 2021 às 12:46

Crédito: Renato retornou ao Flamengo nos últimos dias (Divulgação/Flamengo-SP
O volante Renato Pitbull retornou ao Flamengo-SP nos últimos dias, para a disputa do Paulista Segunda Divisão. Em suas primeiras palavras, o "velho novo" jogador do Corvo de Guarulhos garantiu entrega e raça dentro de campo.
"Estou muito feliz em voltar a vestir essa camisa, me sinto muito honrado pelo presidente Caio soler ter me chamado de volta, tenho uma grande identificação com o clube, gosto muito daqui e no que depender de mim não vai faltar raça e vontade dentro de campo. A torcida pode esperar o melhor de mim sempre até o minuto noventa", afirmou o jogador.
Renato atuou por quase duas temporadas no profissional da Ponte Preta. No Flamengo-SP, disputou o Paulista sub-20, em 2018, e a Copinha e o Paulista Série B, no ano seguinte."Eu evolui muito mentalmente e profissionalmente na minha passagem pela Ponte Preta. Agora, as metas são a conquista do acesso e fazer uma excelente competição", disse o volante.
O Flamengo-SP está no Grupo 4, com Paulista, Barcelona Capela, Mauaense, Guarulhos e Colorado Caieiras.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

ponte preta
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Editais e Avisos - 10/04/2026
Imagem de destaque
Tiros e mortes em Cariacica foram a completa inversão da função policial
Imagem de destaque
Claus, Abatti Abel e Wilton Sampaio serão os árbitros brasileiros na Copa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados