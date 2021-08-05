Ex-Ponte Preta, Renato retorna ao Flamengo-SP e promete que "não vai faltar raça"

Crédito: Renato retornou ao Flamengo nos últimos dias (Divulgação/Flamengo-SP

O volante Renato Pitbull retornou ao Flamengo-SP nos últimos dias, para a disputa do Paulista Segunda Divisão. Em suas primeiras palavras, o "velho novo" jogador do Corvo de Guarulhos garantiu entrega e raça dentro de campo.

"Estou muito feliz em voltar a vestir essa camisa, me sinto muito honrado pelo presidente Caio soler ter me chamado de volta, tenho uma grande identificação com o clube, gosto muito daqui e no que depender de mim não vai faltar raça e vontade dentro de campo. A torcida pode esperar o melhor de mim sempre até o minuto noventa", afirmou o jogador.

Renato atuou por quase duas temporadas no profissional da Ponte Preta. No Flamengo-SP, disputou o Paulista sub-20, em 2018, e a Copinha e o Paulista Série B, no ano seguinte."Eu evolui muito mentalmente e profissionalmente na minha passagem pela Ponte Preta. Agora, as metas são a conquista do acesso e fazer uma excelente competição", disse o volante.