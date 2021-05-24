Ex-Palmeiras, Mattos publica foto com Dudu nos EUA: ‘Um dia estaremos juntos novamente’

Crédito: Reprodução/Instagram

Nesta segunda-feira (24), em sua conta oficial do Instagram, ex-diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Mattos, publicou uma foto com Dudu, que recentemente, definiu sua volta ao Verdão. O atacante está de férias em Miami e o encontro aconteceu no edifício Icon, localizado em Brickell, distrito financeiro da cidade norte-americana.>> ATUAÇÕES: Palmeiras vai mal, só cria uma chance e perde decisão do Paulista>> Confira a tabela da Libertadores e faça sua simulação

Na publicação, o cartola agradeceu por uma camisa do Al-Duhail, do Qatar, com nome e número de Dudu no time, recebida como um presente do jogador. Além do agradecimento, Mattos desejou sucesso e afirmou que algum dia estará novamente junto do atleta.

– Obrigado pela camisa e carinho de sempre, Dudu. Você é fera, irmão! Lembro como se fosse hoje daquele início de 2015, com a diferença que naquele dia eu estava te dando a camisa 7 do Palmeiras, ao invés de receber uma de você! Certeza que ainda vem muita coisa boa para você, vencedor por onde passa. Um dia estaremos juntos novamente, buscando nossas vitórias e conquistas – publicou o dirigente como legenda. Em 2015, com Alexandre Mattos no departamento de futebol, o Palmeiras desembolsou por volta de 3 milhões de euros (cerca de R$ 12 milhões à época) para comprar 50% dos direitos econômicos de Dudu, que pertencia ao Dínamo Kiev, da Ucrânia. No final do ano seguinte, o clube adquiriu a outra parte.